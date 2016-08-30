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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Басманный суд Москвы вернул жалобу адвоката Урала Рахимова// 30.08.2016
Его защита намерена обратиться в Мосгорсуд
Басманный суд Москвы не стал рассматривать жалобу защиты Урала Рахимова на действия Следкома России. Об этом «Медиакорсети» сообщил его адвокат Сергей Макаренко.
- Жалобу вернули без рассмотрения, - сообщил Макаренко. - Теперь я буду готовить жалобу в Мосгорсуд на действия Басманного суда. Ее подготовка начнется после того, как мы получим документы из суда. Они должны прийти на этой неделе, возможно, - в начале следующей.
Уголовное дело в отношении Урала Рахимова было возбуждено весной 2014 года. Он обвиняется в хищении, растрате и незаконной легалиции средств при продаже башкирского ТЭКа. Обвинение было представлено заочно, так как Рахимов находится зарубежом. Свою позицию по делу он ранее представил в письме в Следком. В феврале этого года суд Вены отказал в его экстрадиции на территорию России.
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