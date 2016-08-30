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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Башкирии жители собрали почти 1500 подписей против свинокомплекса

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 30.08.2016
Граждане протестуют против строительства свинокомплексов рядом с их деревнями.

В Буздякском районе Башкирии продолжает разгораться скандал вокруг строительства нового свинокомплекса. Местное население активно протестует против того, чтобы рядом с их деревнями появился новый объект агропрома. Недовольство жителей деревень Шигайкулбаш, Кузеево, Ахуново, Тюрюшев, Кыскакулбаш, Ялтыркулбаш, села Якупово вызвал факт, что с ними даже не поговорили. Со стороны местных властей и администрации района,  глухая стена молчания.

- Новая площадка для строительства находится на территории Благоварского района, но по факту он будет возведен  на границе двух районов, под носом у буздякских крестьян. Значит, налоги от предприятия будут поступать в бюджет соседей, а запахи от производства  свиноводческого комплекса достанутся только нам, - рассказал Медиакорсети житель деревни Кузеево Рашит Шакиров. – Все газы и запахи скапливаются в низине, где находится деревня Шигайкулбаш и фактически нам создаются экологически невыносимые условия для проживания жителей деревни.  Можно однозначно сказать и о том, что мы не сможем заниматься и пчеловодством, которое до этого было хорошо развито в наших деревнях.

Жители этих населенных пунктов возмущены и тем, что отвод территории под строительство станции искусственного осеменения свиноводческого комплекса проводился без общественных слушаний, без какого-либо объявления в СМИ.

- О начале строительства мы узнали только после появления техники и рабочих. При этом представители администрации района даже не приезжают на сходы граждан. Наоборот, главам сельских поселений дали негласное указание игнорировать жалобы местных жителей, а учителям и другим работникам бюджетной сферы посоветовали не приходить на сходы под страхом увольнения с работы, - отметил Рашит Шакиров.

Возле деревень Дмитриевка и Шарбаш Благоварского района уже построены два свиноводческих комплекса. Об их существовании напоминают постоянные запахи и вонь, которую  отмечают  водители, проезжающие по дороге Буздяк – Чекмагуш. На этой же территории берут свое начало несколько рек, которые, по мнению жителей, попадают в зону экологического бедствия.

Местные активисты уже собрали почти 1500 подписей под обращением, которое они направили в адрес главы Башкирии Рустэма Хамитова, министру природопользования и экологии региона, главе администрации Буздякского района. Также они намерены обратиться в прокуратуру с просьбой проверить законность строительства данного сельхозкомплекса.

Строительством данных комплексов занимаются два предприятия – Башкирская мясная компания и Уральская мясная компания. Оба они входят в группу компании «Таврос». При этом, по словам инвесторов, данный масштабный проект основан на внедрении лучших мировых технологий. Справедливости ради заметим, что он на сегодняшний день – один из крупных в Приволжском федеральном округе. Его общая стоимость - почти семь миллиардов рублей. И как обещают инвесторы, в результате появятся несколько сотен рабочих мест, а предприятия смогут обеспечить продукцией не только рынки республики, но и соседних регионов. 

Однако в реальности все больше и больше жителей высказывают свое крайнее недовольство тем, что с их мнением просто никто не считается. Даже разговаривать с ними не хотят. На одном из сходов граждан побывал депутат Госдумы Александр Ющенко, который в разговоре с Медиакорсетью отметил, что эмоции у людей зашкаливают, они даже готовы активно противодействовать этой стройке. Кстати, Ющенко пока единственный из представителей госвласти, который выслушал их проблемы.

- Я был удивлен, когда приехал на место стройки. Более трехсот человек под палящим солнцем стояли, ждали меня. Все они приехали из своих деревень, их никто насильно не заставлял.  Поражает одно, зачем власть на местах наступает на одни и те же грабли. Неужели так трудно поговорить со своим же населением?.. Я разделяю чувства этих людей. Мало того, что нарушается экологический баланс в этих деревнях, идет дренаж нечистот в почву и воду окрестных рек. Задеты их национальные и религиозные чувства, - сказал Александр Ющенко.  - Я отправил депутатский запрос на имя главы Башкирии, в котором написал, что вопрос острый, но он не должен носить политический оттенок. Я также попросил Рустэма Хамитова оперативно вмешаться в решение этой проблемы, что позволить избежать политических спекуляций на этой теме в преддверии выборов, на мой взгляд, опасных для республики. Ведь могут найтись провокаторы, которые захотят воспользоваться этой ситуацией, которая накалена до предела. Я также считаю, что главы администраций Буздякского и Благоварского районов и представители инвесторов обязательно должны выслушать мнение людей, - подчеркнул депутат Госдумы.

На прошлой неделе глава Башкирии на заседании правительства покритиковал главу администрации Благоварского района Юрия Коземаслова за неумение работать с местным населением и инвесторами. Рустэм Хамитов напомнил, что строительство свиноводческих комплексов в районе сопровождается народными волнениями: люди протестуют против размещения ферм вблизи населенных пунктов - как по экологическим, так и по религиозным соображениям.  Из-за этого инвестор вынужден неоднократно менять дислокацию площадок для строительства.

- Сменили уже шесть площадок, бегаете по кругу, - подчеркнул глава Башкирии. – Людей понять можно – никому не хочется, чтобы рядом были свинофермы, запах и т.п. Но надо формировать общественное мнение, в каждом муниципалитете должны быть согласованные с местным населением резервные площадки, - подчеркнул Рустэм Хамитов.  - А у нас пока так: приходит инвестор – начинаем искать площадку. Сегодня общественность предъявляет высокие требования к экологии, надо это учитывать

Надеемся, что эта критика была адресована и в адрес главы администрации Буздяского района. Пока же получается, что лозунг провозглашенный главой Башкирии «Работать для людей», благодаря усердию и стараниям местных властей в данном случае превращается в лозунг «Работать для свиней».

Медиакорсеть будет следить за развитием событий, и мы надеемся, что свое мнение по этой проблеме выскажут представители инвесторов и местных администраций. 

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