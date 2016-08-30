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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии жители собрали почти 1500 подписей против свинокомплекса// 30.08.2016
Граждане протестуют против строительства свинокомплексов рядом с их деревнями.
В Буздякском районе Башкирии продолжает разгораться скандал вокруг строительства нового свинокомплекса. Местное население активно протестует против того, чтобы рядом с их деревнями появился новый объект агропрома. Недовольство жителей деревень Шигайкулбаш, Кузеево, Ахуново, Тюрюшев, Кыскакулбаш, Ялтыркулбаш, села Якупово вызвал факт, что с ними даже не поговорили. Со стороны местных властей и администрации района, глухая стена молчания.
Жители этих населенных пунктов возмущены и тем, что отвод территории под строительство станции искусственного осеменения свиноводческого комплекса проводился без общественных слушаний, без какого-либо объявления в СМИ.
Возле деревень Дмитриевка и Шарбаш Благоварского района уже построены два свиноводческих комплекса. Об их существовании напоминают постоянные запахи и вонь, которую отмечают водители, проезжающие по дороге Буздяк – Чекмагуш. На этой же территории берут свое начало несколько рек, которые, по мнению жителей, попадают в зону экологического бедствия.
Местные активисты уже собрали почти 1500 подписей под обращением, которое они направили в адрес главы Башкирии Рустэма Хамитова, министру природопользования и экологии региона, главе администрации Буздякского района. Также они намерены обратиться в прокуратуру с просьбой проверить законность строительства данного сельхозкомплекса.
Строительством данных комплексов занимаются два предприятия – Башкирская мясная компания и Уральская мясная компания. Оба они входят в группу компании «Таврос». При этом, по словам инвесторов, данный масштабный проект основан на внедрении лучших мировых технологий. Справедливости ради заметим, что он на сегодняшний день – один из крупных в Приволжском федеральном округе. Его общая стоимость - почти семь миллиардов рублей. И как обещают инвесторы, в результате появятся несколько сотен рабочих мест, а предприятия смогут обеспечить продукцией не только рынки республики, но и соседних регионов.
Однако в реальности все больше и больше жителей высказывают свое крайнее недовольство тем, что с их мнением просто никто не считается. Даже разговаривать с ними не хотят. На одном из сходов граждан побывал депутат Госдумы Александр Ющенко, который в разговоре с Медиакорсетью отметил, что эмоции у людей зашкаливают, они даже готовы активно противодействовать этой стройке. Кстати, Ющенко пока единственный из представителей госвласти, который выслушал их проблемы.
На прошлой неделе глава Башкирии на заседании правительства покритиковал главу администрации Благоварского района Юрия Коземаслова за неумение работать с местным населением и инвесторами. Рустэм Хамитов напомнил, что строительство свиноводческих комплексов в районе сопровождается народными волнениями: люди протестуют против размещения ферм вблизи населенных пунктов - как по экологическим, так и по религиозным соображениям. Из-за этого инвестор вынужден неоднократно менять дислокацию площадок для строительства.
Надеемся, что эта критика была адресована и в адрес главы администрации Буздяского района. Пока же получается, что лозунг провозглашенный главой Башкирии «Работать для людей», благодаря усердию и стараниям местных властей в данном случае превращается в лозунг «Работать для свиней».
Медиакорсеть будет следить за развитием событий, и мы надеемся, что свое мнение по этой проблеме выскажут представители инвесторов и местных администраций.
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