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30 августа, вторник
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Адвокат Трещев займется делом о попытке рейдерского захвата в Уфе// 30.08.2016
Александр Трещев провел лекцию по юриспруденции для уфимцев.
25 августа в столице Башкирии лекцию по юриспруденции провел известный адвокат России Александр Трещев. Главной целью лекции, по словам адвоката, стало искоренение правовой безграмотности населения.
Жители и гости Уфы, пришедшие на встречу с господином Трещевым, смогли получить ответы на волнующие их вопросы в области ЖКХ, взаимодействия с органами власти, получения пособий и долгов по зарплате.
Тогда партнер по бизнесу Комлева пытался получить полный контроль над деятельностью совместной компании «Килстройинвест», которая наиболее известна как застройщик жилищного комплекса «Миловский парк».
Это вопиющий факт, - сказал Александр Трещев. - Партнера Дмитрия Комлева убили, а у него самого вымогали крупную сумму денег. Когда есть потерпевший, который пострадал от действий преступников, когда он знает, кто они такие и называет их фамилии, а дело ведется 8-10 лет - так не должно быть! Очевидны люди, которые совершили это преступление, и никак не могут возбудить уголовное дело.
Александр Трещев сообщил, что взял это дело на особый контроль.
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