Уфимка записала второе видеообращение к мэру Уфы из-за снега

Ольга КОРЗИК

Она сделала ряд предложений, чтобы сделать работу служб прозрачной.

Уфимская общественница Лилия Чанышева записала видеообращение к главе администрации города Иреку Ялалову. Она предложила главе администрации Уфы начать трансляцию работы снегоуборочной техники в онлайн режиме, а также опубликовать отчет о работе спецтехники за декабрь 2016 года и январь 2017 года.

- Уважаемый Ирек Ишмухаметович, вы неоднократно заявляли, что власти города убирают снег с улиц и дворов города в усиленном режиме. Так, по вашим словам, с 3 на 4 января в городе работало больше 400 единиц спецтехники. На сайте администрации города написано, что вся спецтехника оснащена системой ГЛОНАСС. Кроме того, имеется возможность сделать отчет о ее работе за любой период времени, - пояснила она.

Эти меры, по мнению общественницы, помогут жителям Уфы отслеживать маршруты движения снегоуборочной техники и, в случае недобросовестного выполнения своих обязанностей, обращаться напрямую в муниципалитет.

Напомним, что ранее Лилия Чанышева предлагала Иреку Ялалову создать интерактивную карту дворов и улиц города, по которой люди могли бы узнать, кто отвечает за уборку снега на конкретном участке.