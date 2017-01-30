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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Уфимка записала второе видеообращение к мэру Уфы из-за снега

Ольга КОРЗИК // 30.01.2017
Она сделала ряд предложений, чтобы сделать работу служб прозрачной.

Уфимская общественница Лилия Чанышева записала видеообращение к главе администрации города Иреку Ялалову. Она предложила главе администрации Уфы начать трансляцию работы снегоуборочной техники в онлайн режиме, а также опубликовать отчет о работе спецтехники за декабрь 2016 года и январь 2017 года.

- Уважаемый Ирек Ишмухаметович, вы неоднократно заявляли, что власти города убирают снег с улиц и дворов города в усиленном режиме. Так, по вашим словам, с 3 на 4 января в городе работало больше 400 единиц спецтехники. На сайте администрации города написано, что вся спецтехника оснащена системой ГЛОНАСС. Кроме того, имеется возможность сделать отчет о ее работе за любой период времени, - пояснила она.

Эти меры, по мнению общественницы, помогут жителям Уфы  отслеживать маршруты движения снегоуборочной техники и, в случае недобросовестного выполнения своих обязанностей, обращаться напрямую в муниципалитет. 

Напомним, что ранее Лилия Чанышева предлагала Иреку Ялалову создать интерактивную карту дворов и улиц города, по которой люди могли бы узнать, кто отвечает за уборку снега на конкретном участке. 

 

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