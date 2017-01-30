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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Константин Толкачев встретится с руководителями непарламентских партий// 30.01.2017
Дату встречи он назвал на своей странице в Facebook.
Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев сегодня назвал дату встречи с руководителями региональных отделений непарламентских партий.
- 2 февраля планирую провести встречу с руководителями региональных отделений политических партий республики, не представленными в парламенте, - написал Константин Толкачев на своей странице в Facebook. - Об этом мы договорились в ходе декабрьского заседания Государственного Собрания, в котором они также принимали участие.
В Башкирии, по данным ЦИК РБ на 21.06.2016, имеются 56 региональных отделений , имеющих право принимать участие в выборах. Шесть из них могут избираться в парламент региона без сбора подписей (Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, Патриоты России, «Зеленые»).
- Надеюсь на содержательный, конструктивный разговор, - пишет Константин Толкачев.- Мы заинтересованы в совершенствовании политической системы, вовлечения как можно большего количества людей в управление политическими делами посредством различных институтов, прежде всего политических партий. Готовы прислушиваться по всем конструктивным идеям, касающимся развития парламентаризма и совершенствования законодательной системы республики.
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