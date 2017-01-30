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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
«Мегафон» заподозрили в нарушении закона о конкуренции// 30.01.2017
Антимонопольная служба возбудила дело.
Фото: Википедия
Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении "Мегафона" по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции - из-за увеличения компанией базовых тарифов на услуги связи в международном роуминге, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на сайт службы.
Дело возбудили из-за увеличения ПАО "Мегафон" с 12 декабря 2016 года базовых тарифов на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям. 22 ноября «Мегафон» разместил информацию о том, что с 12 декабря тарифы на звонки, SMS и интернет повысятся. Повышение составило от 20 до 2200 процентов от прежних тарифов. Однако другие операторы связи тарифы на связь в роуминге не повышали. Дело будет рассматриваться 6 марта этого года.
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