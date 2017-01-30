В Башкирии глава райсовета может остаться без мандата

Константин КЛИМОВ

Территориальная избирательная комиссия Дуванского района согласилась отменить итоги голосования в округе, по которому прошёл действующий председатель совета.

Фото: duvanrb.ru

Территориальная избирательна комиссия Дуванского района Башкирии согласилась с исковыми требованиями бывшего кандидата в районные депутаты Адигама Тляпова. В своих требованиях Адигам Тляпов просил суд отменить решение о признании выборов состоявшимися в округе № 10 в Дуванском районе.

Обращению в суд предшествовало заявление в правоохранительные органы о нарушениях на выборах. В заявлении говорится, что в день голосования избирателей к участку №1765 подвозил лично глава посёлка Ариево, многие голосовали по нескольким паспортам, на комиссию оказывалось давление, подсчитывали голоса с нарушениями.

Объяснения, данные членами участковой комиссии в правоохранительных органах и центральной избирательной комиссии (ЦИК РБ), подтвердили факты, изложенные в заявлении. При этом ЦИК РБ ещё в ноябре 2016 года рекомендовал ТИКу района обратиться в прокуратуру с тем, чтобы отменить результаты голосования в округе, но в районе не прислушались к рекомендации сверху.

Как итог - 23 января представители ТИК в зале суда вынуждены были подписать мировое соглашение с Адигамом Тляповым. Основной пункт сделки – отмена решения о признании выборов в округе № 10 состоявшимися, взамен бывший кандидат не будет оспаривать решения правоохранительных органов о возбуждении или не возбуждении уголовного дела по факту нарушений.

После вступления решения суда в законную силу, избирательная комиссия должна будет назначить повторные выборы в округе, предварительно отозвав мандат у депутата, прошедшего в совет по итогам голосования.

Справка. Избирательный округ №10 территориальной избирательной комиссии Дуванского района состоит из трёх участков. В день голосования на всех участках проголосовало 712 человек. По округу свои кандидатуры выдвинули три кандидата: Тагир Зарипов, Адигам Тляпов и Яльфат Яглямунов. По итогам подсчёта голосов депутатский мандат получил Тагир Зарипов, который впоследствии был избран председателем совета депутатов Дуванского района.