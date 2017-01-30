В Уфе жителей из аварийного жилья переселили в непригодный дом

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Активисты ОНФ выяснили, что в доме проблемы с тепло- и водоснабжением, стены и потолки покрылись плесенью.

Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Башкирии провели очередной мониторинг качества домов, построенных по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Наибольшее количество нарушений общественники выявили в доме №153 по улице Якуба Коласа в Уфе, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.

- Уфимцы, проживающие в аварийном доме в центре города, долгое время отказывались переезжать на окраину и заселились в новое жилье только после решения суда. И сразу же у них начались проблемы с тепло- и водоснабжением. После долгих разбирательств оказалось, что обслуживающая организация не подключила отопительный котел к насосу, - рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Башкирии Надежда Крылова. - Коммунальщики не только приняли по акту дом с неработающим газовым оборудованием, создавая угрозу жизни и безопасности жильцов, но и выставили счет за подключение собственникам квартир.

В ходе эксплуатации дома жители столкнулись с новыми проблемами: стены и потолки покрылись плесенью, на оконных рамах и подоконниках скапливается конденсат, стекающий в комнаты, на окнах отсутствует герметизация. В санузлах вытяжка работает в обратную сторону, и воздух идет внутрь помещения. Ванные комнаты обклеены обоями, которые от влаги отслаиваются, создавая неудобство жителям.

Крылова отметила, что если граждане выселяются из жилого помещения в связи со сносом их дома, признания его аварийным, то предоставляемое жилое помещение должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта.

- Муниципальные органы власти должны надлежащим образом исполнять обязанность по предоставлению благоустроенного жилого помещения, отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. В данной ситуации органами власти нормы права соблюдены не были, – пояснила Крылова.

Представители регионального отделения ОНФ обратились в администрацию Уфы с рекомендацией устранить дефекты в вышеназванном доме и в дальнейшем более внимательно подходить к исполнению обязанности по предоставлению благоустроенного жилья в связи со сносом аварийного дома.