|
31 января, вторник
|
ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе жителей из аварийного жилья переселили в непригодный дом// 30.01.2017
Активисты ОНФ выяснили, что в доме проблемы с тепло- и водоснабжением, стены и потолки покрылись плесенью.
Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Башкирии провели очередной мониторинг качества домов, построенных по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Наибольшее количество нарушений общественники выявили в доме №153 по улице Якуба Коласа в Уфе, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.
В ходе эксплуатации дома жители столкнулись с новыми проблемами: стены и потолки покрылись плесенью, на оконных рамах и подоконниках скапливается конденсат, стекающий в комнаты, на окнах отсутствует герметизация. В санузлах вытяжка работает в обратную сторону, и воздух идет внутрь помещения. Ванные комнаты обклеены обоями, которые от влаги отслаиваются, создавая неудобство жителям.
Крылова отметила, что если граждане выселяются из жилого помещения в связи со сносом их дома, признания его аварийным, то предоставляемое жилое помещение должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта.
Представители регионального отделения ОНФ обратились в администрацию Уфы с рекомендацией устранить дефекты в вышеназванном доме и в дальнейшем более внимательно подходить к исполнению обязанности по предоставлению благоустроенного жилья в связи со сносом аварийного дома.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
31.01.2017 // ПУЛЬС
В Башкирии утвердили бюджетный прогноз до 2030 года
31.01.2017 // ПЕРСОНА
Римма Утяшева: Не надо устраивать разборки, нужно работать и принимать роды
30.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Следствие по делу Урала Рахимова продлено на три месяца
30.01.2017 // ПЕРСОНА
Тренер "Салават Юлаева" Захаркин сегодня придет на прямой телеэфир
30.01.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Уфимка записала второе видеообращение к мэру Уфы из-за снега
30.01.2017 // СЕГО ДНЯ
В Белорецке один человек погиб при взрыве в пятиэтажке
30.01.2017 // МОЛНИЯ
В Башкирии произошёл взрыв в многоэтажке
30.01.2017 // СПОРТ
Болельщики «Салавата Юлаева» серьёзно поговорили с командой (полное видео)
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте