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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Чайченко – Памфиловой: «Вы с ними заодно или за верховенство закона?»

Разиф АБДУЛЛИН // 29.12.2016
Уфимец выступил с видеообращением к председателю ЦИК России.

Фото: Youtube

Уфимец Станислав Чайченко, доверенное лицо и координатор штаба партии «Яблоко» на выборах  в Госдуму в Уфе, записал видеообращение к председателю ЦИК России Элле Памфиловой.

В своем видеообращении Чайченко рассказывает историю поездки в Москву, куда его и Рустема Мулюкова пригласили, чтобы выполнить ранее данное обещание разобраться с жалобами на нарушения на выборах в Госдуму в Демском районе Уфы. Сначала в ЦИК России (в отсутствие Эллы Памфиловой) им скачали видео с веб-камер, сделанные на пяти избирательных участках, а потом неожиданно потребовали вернуть видеозаписи. Уфимцам удалось вынести из здания центризбиркома жесткий диск с видеозаписями, а потом и просмотреть их.

Станислав Чайченко рассказал, что все увиденное на пяти участках только доказало прежние обращения и утверждения о том, что результаты выборов в  Демском районе Уфы подтасованы. Он напоминает о том, что зам. председателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков   6 декабря обратился к председателю ЦИК России с  просьбой передать в следственный комитет России материалы по результатам проверки УИК №9, а также предоставить видеозаписи веб-камер с 63 избирательных участков в Уфе и  в Уфимском районе. Ответа на это обращение «яблочники» пока не получили, хотя сроки рассмотрения обращения подходят к концу. Чайченко делает вывод о том, что в Демском районе Уфы  действовала организованная преступная группа, которая фальсифицировала результаты выборов, и просит довести расследование до конца. «Вы с ними заодно или за верховенство закона?» - задает он вопрос Элле Памфиловой.

Уфимец также рассказал о том, что до него дошла информация  об угрозах в его адрес, в своем видеообращении он предупреждает, что не собирается  причинять себе вред или заниматься любыми противоправными действиями.

Что обнаружили уфимцы?

После просмотра видеозаписей, сделанные веб-камерами на пяти участках в течение 18-19 сентября, горожане посчитали «по головам» количество избирателей, пришедших на участки и отдавших свои голоса на выборах в Госдуму. И обнаружили несоответствие фактического количества людей с результатами, введенными в систему «ГАС Выборы». Помимо того, что на разные  участки приходили одни и те же люди, и один и тот же человек мог 18 сентября проголосовать за десятерых избирателей, все равно в официальных результатах явка была завышена в среднем наполовину.

Количество проголосовавших избирателей

Номер УИК

По веб-камерам

ГАС Выборы

Превышение явки

 (%)

2

919

1172

253 (27,5%)

3

469

712

243 (51,8%)

17

472

932

460 (97%)

3455

694

1106

412 (59%)

ИТОГО

2554

3922

1368 (53,5%)
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