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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Наиль Гаитбаев покинул пост председателя Союза писателей Башкирии

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 29.11.2016
Свое решение он объяснил состоянием своего здоровья.

Фото: Азат Гиззатуллин

Сегодня в Уфе прошло заседание правления Союза писателей Башкортостана. На нем в отставку с формулировкой "по состоянию здоровья" подал председатель правления республиканской писательской организации Наиль Гаитбаев.  Однако одной из основных причин отставки поэта и драматурга с этого поста стал скандал, о котором ИА "Медиакорсеть" подробно писало в октябре. Напомним, что председатель Союза писателей Башкортостана, известный драматург Наиль Гаитбаев представил в комиссию по государственным премияям положительную рекомендацию за подписью председателя Союза писателей России Валерия Ганичева. При этом ни одной бумаги, положительно характеризующей Гаитбаева, известный российский писатель, по сведениям источников ИА "Медиакорсеть" не подписывал. Сегодня Гаитбаев перед уходом со своего поста прояснил эту ситуацию своим коллегам.

- Я предварительно созванивался с первым секретарем правления Союза писателей  (СП) России Геннадием Ивановым и он мне пообещал, что Валерий Ганичев поставить свою подпись под моей рекомендацией. Однако все это откладывалось по причине болезни председателя СП РФ. Потом мне позвонил сам Ганичев и сказал, что не будет ничего подписывать в мою пользу, объяснив тем, что из Уфы было много звонков от писателей, которые выставили меня перед ним в плохом свете, - пытался оправдаться перед коллегами Наиль Гаитбаев.

Однако на предложение народного поэта Башкортостана Равиля Бикбаева назвать фамилии этих писателей Гаитбаев сказал, что не хочет якобы выносить сор из избы. Также теперь уже бывший председатель Союза писателей рассказал как был разбит служебный микроавтобус. По словам Гаитбаева  его водительский стаж составляет более 40 лет и от таких аварий никто не застрахован и он сам пострадал в этой аварии. За ремонт машины из своих личных средств он уже заплатил больше 140 тысяч рублей. В завершение поэт и драматург поблагодарил своих коллег за совместную работу.

За отставку Наиля Гаитбаева члены правления проголосовали единогласно. 

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