Башкирских «яблочников» пригласили в ЦИК России

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Повод – коллективная жалоба членов УИК от партии в Демском районе Уфы

Сегодня Медиакорсети стало известно, что представителя политической партии "ЯБЛОКО" в Башкирии, юриста и правозащитника Рустема Мулюкова приглашают в ЦИК РФ. Повод - поступившая в Центральную избирательную комиссию коллективная жалоба членов участковых избирательных комиссий от партии "ЯБЛОКО" в Демском районе г.Уфы по фактам фальсификации выборов. Как отметил сам господин Мулюков, таким образом председатель ЦИК России Элла Памфилова сдержала все – таки свое слово. Остается дождаться, будет ли в итоге достигнут позитивный результат по итогам встречи.