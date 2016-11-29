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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Башкирских «яблочников» пригласили в ЦИК России// 29.11.2016
Повод – коллективная жалоба членов УИК от партии в Демском районе Уфы
Сегодня Медиакорсети стало известно, что представителя политической партии "ЯБЛОКО" в Башкирии, юриста и правозащитника Рустема Мулюкова приглашают в ЦИК РФ. Повод - поступившая в Центральную избирательную комиссию коллективная жалоба членов участковых избирательных комиссий от партии "ЯБЛОКО" в Демском районе г.Уфы по фактам фальсификации выборов. Как отметил сам господин Мулюков, таким образом председатель ЦИК России Элла Памфилова сдержала все – таки свое слово. Остается дождаться, будет ли в итоге достигнут позитивный результат по итогам встречи.
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