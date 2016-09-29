Иск фонда «Урал» будет рассмотрен в Арбитражном суде Башкирии

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Благотворители просят расторгнуть их контракт с Духовным управлением мусульман республики

13 октября Арбитражный суд Башкирии рассмотрит иск благотворительного фонда «Урал» к Духовному управлению мусульман республики (ДУМ РБ). Об этом сообщает издание «Коммерсант-Уфа». Благотворители требуют расторгнуть их контракт с ДУМ, который был заключен в марте 2013 года. Согласно условиям договора фонд «Урал» брал на себя финансирование строительства новой Соборной мечети Ар-Рахим на проспекте Юлаева в Уфе.

Как пояснил в телефонном разговоре с ИА Медиакорсеть официальный представитель фонда Ришат Зайнагабдинов ДУМ РБ нарушил условия подписанного документа, допустив нецелевое использование выделенных средств.

– Мы также настаиваем на упразднении аффилированности заказчика и подрядчика мечети. Однако понимания со стороны руководителей религиозной организации мы так и не нашли, - заявил господин Зайнагабдинов. – Нами направлен еще один иск к ДУМ РБ о взыскании с них почти 65 миллионов рублей, которые по нашему мнению были потрачены на нецелевые расходы.

Мы также поинтересовались у представителя фонда не было ли ответной реакции со стороны главы Башкирии на обращение руководителя БФ «Урал» Муртазы Рахимова. Напомним, что бывший президент Башкирии Муртаза Рахимов обратился к нынешнему главе региона с предложением о сотрудничестве. В письме, опубликованном на сайте Благотворительного фонда «Урал», говорится, что организация готова продолжить финансирование строительства Соборной мечети в Уфе, если Рустэм Хамитов посодействует в урегулировании разногласий с заказчиком строительства Духовным управлением мусульман Башкирии (ДУМ РБ). Ришат Зайнагабдинов сказал, что пока реакции со стороны главы Башкирии не последовало, но в фонде надеются, что она будет положительной и строительство мечети будет возобновлено.