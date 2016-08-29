Константин Чадлин раскрыл в Уфе секреты политического SMM

Разиф АБДУЛЛИН

Политтехнолог рассказал о работе в соцсетях.

В воскресенье, 28 августа, в Уфе на базе Центра развития городских проектов прошел политттехнолог Константин Чадлин провел мастер-класс «Политическое продвижение в социальных сетях».

SMM (social media marketing) - процесс привлечения трафика или внимания к бренду или продукту через социальные платформы – все более актуален не только в коммерческой, но и в политической среде. По мнению Константина Чадлина, без работы в соцсетях сейчас не может обойтись ни один современный политик. Иначе он рискует остаться не понятым своим избирателем.

Но в Башкирии эту простую истину понимают далеко не все действующие игроки политического рынка. Так, например, свои аккаунты в Facebook не имеют большинство представителей политической элиты региона. В свое время пресса активно обсуждала массовое открытие фейковых аккаунтов ряда руководителей региона, в том числе и спикера башкирского парламента, это произошло в декабре 2015 года. Как выяснилось, это сделал Константин Чадлин - «в качестве эксперимента».

- Это было сделано специально, чтобы проследить реакцию. Тем более, что наша команда рекомендовала это сделать еще в 2012 году, - поделился с Медиакорсетью Константин Чадлин. - Если бы никто не отреагировал на это, мы бы использовали это в своей работе. Но отреагировали.

Напомним, например, в этом году свой аккаунт открыл спикер парламента Константин Толкачев.

- Главное, что он работает, - отозвался об этом его тезка Чадлин, - Нормально, выдержанно. От представителя власти ничего больше не надо – писать и оперативно реагировать на обращения.

Говоря о нынешней предвыборной ситуации, Константин Чадлин отметил работу в соцсетях партии Роста. И в качестве примера привел вот этот плакат.

- С точки зрения тактики – наверное, это вызовет неоднозначную реакцию, - пояснил Чадлин. – Но с точки зрения стратегии, они своей цели добьются. 3-4 мандата в Госдуму получат.

Сказано Чадлиным

- В своей работе я руководствуюсь принципом: делай ту работу, которая тебе нравится.

- Когда я работал в общественной приемной Путина, я часть вопросов решал просто: звонил чиновнику и говорил, приемная Путина, юрист Чадлин. Вы тянете с решением проблемы, вас ставить в реестр или вы все решите сами?

- Группу более-менее развитых и живых фейковых аккаунтов можно без проблем купить на бирже, за 20-30 качественных фейков придется заплатить до 200 долларов, чаще всего развитием и продажей фейков занимаются украинские школьники. Мы же в своей работе предпочитаем создавать свои базы аккаунтов.