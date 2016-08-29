В Уфе бывшие пожарные готовят иск в суд, чтобы защитить свое жилье

Наталья КУЗНЕЦОВА

Пенсионеры, всю жизнь спасавшие людей от огня, боятся остаться без угла.

Жители уфимского общежития на улице Шота Руставелли, 4а уже несколько лет безуспешно пытаются приватизировать свои комнаты. Здание находится на балансе минземимущества Башкирии и передано в управление 22-му отряду пожарной службы республики. В обеих инстанциях людям отказывают, заявляя, что они не имеют прав для приватизации.

Вопрос о приватизации своих комнат встал у жителей общежития четыре года назад. Сделать это они решили, так как услышали о случаях выселения из квартир людей, которые не являлись собственниками помещений. Главы семейств всех семей – бывшие сотрудники противопожарной службы. В МЧС каждый из них отработал от 14 лет и более. В комнатах все они со своими семьями проживают по договорам соцнайма. Когда они получали эти помещения, все они встали в ведомственную очередь на получение жилья. Однако, когда вышли на пенсию, выяснилось, что их данные из нее пропали, и приватизировать свое жилье они тоже не могут.

- Когда мы стали разбираться, выяснилось, что по дому вообще нет никаких данных, по техпаспорту мы вообще живем в гаражном боксе, - возмущается жительница одной из квартир Евгения Терегулова. – Здание находится на балансе минземимущества Башкирии, а у пожарной части оно в управлении. В обоих инстанциях нам отказали: в минземимущества отправляют в пожарную часть, в пожарной части – в минземимущество. В прокуратуре сначала заинтересовались ситуаций, но через две недели вернули нашу жалобу, без объяснения причин.

Два года назад жители общежития обратились в суд, который проиграли. В кассационной инстанции суд отменил решение и вернул на новое рассмотрение.

- После этого около года назад Гурьев (Евгений Гурьев – министр земельных и имущественных отношений – прим.ред.) уговорил нас в суде попросить временно оставить иск без рассмотрения до решения проблемы, - говорит Евгения. – За это он обещал нам посодействовать с восстановлением в очереди на жилье. Судебный процесс по нашей просьбе приостановили, а в очереди нас так и нет. Сейчас мы планируем подавать новый иск, потому что понятно, что без суда нас в очереди никто не восстановит, и обещаниям мы поверили зря.