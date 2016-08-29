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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Уфе не будет квартала «Муслим-сити»

Наталья КУЗНЕЦОВА // 29.08.2016
Критика общественников заставила ДУМ РБ дать проекту новое название.

Духовное управление мусульман официально отказалось от названия квартала вокруг Соборной мечети в Уфе. Как следует из сообщения на официальном сайте ДУМ, РБ теперь это будет не «Муслим-сити», а «Межконфессиональный квартал мира и согласия».

В сообщении уточняется, что такое название квартала выбрано по обоюдному согласию лидеров традиционных конфессий и в ответ на публикации СМИ.

Название «Муслим-сити» вызвало резкую критику общественников республики. Недовольство было вызвано, прежде всего, тем, что в территорию застройки попадал Покровский храм. Представители православной конфессии высказывали мнение, что на фоне высотных зданий «Муслим-сити» он будет смотрется ущербно. Вызвало много критики и само название, которое по мнению многих общественников, задевало религиозные чувства представителей других религий.

После прошедших публичных слушаний свое недовольство проектом высказал его главный спонсор – благотворительный фонд «Урал». При этом в фонде отмечали, что не довольны не только названием проекта, но и высотностью зданий в квартале, а также аффилированностью компании-застрощика с ДУМ РБ. В начале августа стало известно, что урегулировать спорные вопросы не удалось, и фонд «Урал» прекратил финансирование Соборной мечети.

 

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