В Сибае на форуме Всемирного курултая башкир разгорелся скандал

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Общественники считают, что был разыгран предвыборный спектакль.

Фото: kurultay-ufa.ru

В адрес нашей редакции поступило письмо от ряда башкирских общественников, которые возмущены тем, в какой фарс и предвыборный спектакль превратилось широко анонсированное в СМИ мероприятие Всемирного курултая башкир в Сибае. Оно прошло в минувшие выходные и носило громкое название «Башкирский народ для блага и процветания России». Форум проходил во время избирательной кампании и носил явно предвыборный формат, следует из обращения. Цитируем его текст.

- Очередной фарс под названием Межрегиональный форум МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир» «Башкирский народ для блага и процветания России» состоялся в г. Сибай 26-28 августа. На проведение этого мероприятия было выделено из бюджета государства немалые деньги, вот только весь этот спектакль был режиссирован ради одного действия – пиара для партии «Единая Россия», и его кандидата по Салаватскому округу Зарифа Байгускарова. После вступительного приветствия председателя Всемирного курултая башкир (ВКБ) Амира Ишемгулова, слово сразу же предоставили кандидату от партии «Единая Россия» Зарифу Байгускарову. Почему не предоставили слово кандидатам от других партий, которые также являются башкирами по национальности – Раилю Сарбаеву и Юниру Кутлугужину, не понятно. Где равноправие? Выступления других участников форума не отличались ничем от предыдущих подобных мероприятий. Записанные дежурные фразы о том, что башкирский народ развивается при нынешнем мудром правительстве Хамитова, что все у нас хорошо и благополучно. Есть, конечно, и небольшие проблемы, но и их можно решить, вот только как решить, никто ничего как всегда не предложил. Выступали одни и те же люди, которые во времена Рахимова также ораторствовали с трибуны, и теперь они же продолжают выступать. Новых лиц в курултаевской общественности нет: Хисаметдинова Фирдаус Гильмитдиновна, Калмантаев Нурислам Мирхайдарович, Ярмухаметов Зиннур Губайдулович и другие. Ни одного молодого выступающего общественника не было, мало того, когда молодежь попросила слово, ее грубо оборвали, сказав, что у вас будет свой форум, где и выступите, а здесь «бабаевский сходняк».

Но самое главное действие по заранее заготовленному сценарию произошло в самом конце. Председатель ВКБ Амир Ишемгулов, якобы отвечая на поступивший из зала вопрос о том, кого на предстоящих выборах в Государственную Думу будет поддерживать Всемирный курултай башкир, ответил, что конечно Всемирный курултай башкир поддержит партию власти «Единую Россию». Затем со сцены призвал всех голосовать только за эту партию. После выступления Амира Ишемгулова, вдруг (как будто неожиданно) слово попросил ректор Сибайского университета БГУ З. Г. Ярмухаметов, который сказал всем присутствующим в зале, что не видит более достойным кандидатом никого кроме Зарифа Байгускарова, и также призвал всех присутствующих проголосовать на предстоящих выборах именно за него.

Выходит так, что весь этот форум был спроектирован в кулуарах Белого Дома и проведен только для того, чтобы выразить свою преданность партии власти - «Единой России».

После того, как прозвучали призывы с трибуны поддержать «Единую Россию» и его кандидата, в зале поднялся шум. Многие люди начали возмущенно высказываться, почему делается такая наглая агитация для одного кандидата? Но всех, кто возмущался, просто грубо обрывали с трибуны и не давали ничего сказать.

Если от Амира Ишемгулова такое угодничество видеть не удивительно, так как он и был поставлен (а не выбран) председателем ВКБ специально для этого, то от Зиннура Ярмухаметова такого никто не ожидал. Еще два года назад башкирская молодежь требовала поставить Ярмухаметова председателем ВКБ, так как видела в нем настоящего патриота башкирского народа. Все помнят, как Ярмухаметова недавно унизили перед всеми, когда не пустили на IV съезд Всемирного курултая башкир, он уехал возмущенный и оскорбленный, теперь же он вновь старается угодить властям. Этот человек полностью дискредитировал себя в глазах общественности и потерял все свое заработанное годами уважение.

Однако расчет, что данный фарс под названием форум Всемирного курултая башкир в г. Сибай пройдет строго по сценарию, заготовленному властями, не оправдался. Скандал получился большой и прогремел на всю республику.

Всемирный курултай башкир во главе с председателем Амиром Ишемгуловым еще больше опустился в глазах общественности. Если кто-то еще возлагал надежды на нового председателя и на перемены, связанные с ним, то теперь всем стало понятно, что данная фальшивая организация - это огромный тормоз в развитии башкирского народа.

Конечно, любая общественная организация вправе поддерживать ту или иную политическую партию. С этим не поспорить, но если это мнение навязывается и на форуме не дают высказать другую точку зрения – это и вызывает подобные обвинения.

У руководства Всемирного курултая башкир своя точка зрения. На официальном сайте обрганизации итогам форума появилось сообщение. В нем, в частности, говорится:

«Во время заседания в связи с обращениями участников была обозначена официальная позиция Всемирного курултая башкир относительно предстоящих выборов в Государственную Думу РФ, в том числе отдельных кандидатов в депутаты. Шел серьезный разговор. Однако нашлись те, которые захотели использовать площадку форума в своих интересах. Незарегистрированная группа молодых ребят намеревалась сорвать мероприятие. Они попытались спровоцировать спикера съезда на деконструктивный диалог. Амир Ишемгулов не позволил развиться полемике, не посвященной теме форума, и потребовал от молодежи вести диалог согласно повестке дня».

Медиакорсеть готова предоставить свою площадку для выражения своей точки зрения представителям и других башкирских общественных организаций.