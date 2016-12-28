Рустем Мулюков: В ЦИК России у нас хотели отобрать видеозаписи

Разиф АБДУЛЛИН

Подробности о поездке двух уфимцев в ЦИК РФ на просмотр видеозаписей, сделанных веб-камерами на выборах.

Фото: Кристина Дейнеко

Редакции стали известны подробности того, как двум уфимцам удалось получить видеозаписи с пяти избирательных участков, сделанные веб-камерами на выборах в Уфе 18 сентября 2016 года. Напомним, ранее к председателю ЦИК России Элле Памфиловой поступали видеообращения с просьбой дать возможность просмотреть эти видеозаписи с тем, чтобы расследовать факты нарушений на выборах.

ВУфу для этих целей были направлены члены ЦИК РФ Евгений Шевченко и Сергей Сироткин, они приехали в Уфу 17 октября. Многим уфимским активистам были даны обещания, что им разрешат просмотреть записи веб-камер, но эти обещания до конца так и не были выполнены. Например, в Демском районе Уфы за несколько дней работы рабочей группы, в которой интересы партии «Яблоко» представляли уфимцы Станислав Чайченко и Рустем Мулюков, им так и не показали полностью видеозаписи ни с одного участка.

Представители партии «Яблоко» не согласились с этим, ведь по их данным явка на выборах в Демском районе Уфы была завышена вдвое. И убедиться в этом или в обратном можно было, лишь просмотрев видеозаписи полностью. Тогда к Элле Памфиловой наблюдатели и члены УИК от партии «Яблоко» обратились повторно. В конце ноября Мулюкова и Чайченко пригласили в Москву. Именно после этой поездки в следственный комитет России заместитель председателя партии «Яблоко» Н. Рыбаков обратился к председателю ЦИК России Элле Памфиловой с просьбой передать материалы проверки с УИК № 9 в следственный комитет России, а также дать возможность просмотреть видео еще с 63 участков в Башкирии.

Уфимцы после просмотра видеозаписей с УИК №9 обнаружили, что там после окончания голосования председатель участковой комиссии вместе со своим сотрудником занесли сумку с бюллетенями и подбросили их на стол с уже отсортированными бюллетенями. Тогда это был только один факт. Сегодня мы хотим ознакомить с итогами просмотра видеозаписей и с других участков.

Получили видеозаписи с пяти участков: как это было

30 ноября Мулюков и Чайченко прилетели в ЦИК РФ по приглашению члена ЦИК РФ Кинева. Этому обстоятельству предшествовала подача коллективной жалобы членами УИК Демского района Уфы (около 20 членов УИК Демского района подписали коллективную жалобу) после того, как приехавшие 17.10.16г., представители ЦИК РФ Шевченко и Сироткин, не разобравшись в сути жалобы, уехали восвояси.

Как же были удивлены Мулюков и Чайченко, когда в холле ЦИК России, возможно случайно, первым им встретился как раз тот самый Шевченко.

- При встрече в холле ЦИК РФ Шевченко бросил фразу: «Что не насмотрелись «кино» в Уфе?!», на что мы ему в лифте ответили, что никакого просмотра в полном объеме не было, а отрывки нам ни чего не дают, - рассказал Рустем Мулюков. - Через некоторое время вместе с представителем центрального аппарата партии ЯБЛОКО мы зашли в кабинет А. Кинева. Через минут 5-10 в кабинет зашли Шевченко и еще две женщины, сотрудницы ЦИК РФ.

Как пояснил Кинев, по поручению Памфиловой была создана рабочая группа в этом составе.

- Была предложена работа в следующем порядке: нам предоставляются видеозаписи с тех участков, которые мы приводили как примеры грубейшего нарушения: 2, 3, 9, 17, 3455, и если наши доводы в коллективной жалобе подтвердятся, то нам предоставят видео со всех участков Демского района Уфы, по которым была написана моя жалоба в ЦИК РФ, - продолжает рассказ Рустем Мулюков. - Однако Шевченко устроил скандал в кабинете Кинева А.Ю. по тому поводу, что он категорически против предоставления нам видеозаписей в полном объеме, а предложил, как в ТИК Демского района, чтобы мы просматривали видеозаписи в кабинете помощника Кинева А.Ю. (т.е. почти сутки на один участок) и отмечали места нарушений, а потом сообщили им (видимо зная, что в таких условиях мы не заметим несколько десятков лиц, которые голосовали несколько раз и на нескольких участках).

Произошел скандал. Ругань была такая, что Киневу пришлось кричать и выгнать всех из кабинета, попутно сказав вслед, чтобы приехавшие в Москву уфимцы «покурили» и успокоились. Через 10 минут их снова пригласили в кабинет.

- В этот раз Шевченко больше не вмешивался в разговор, - рассказывает Рустем Мулюков. - Было принято решение о предоставлении нам видеозаписей для их просмотра, в том числе и в офисе партии ЯБЛОКО. ЦИК РФ начал скачивать видео с указанных нами участков, а мы приступили к просмотру тех, которые уже были скачены. Ближе к вечеру нам скачали на наш жесткий диск видео с указанных участков. Однако тут произошло непредвиденное.

- Вечером около 17 часов все чаще и чаще в кабинет помощника Кинева А.Ю., где мы просматривали записи, стали заходить сотрудники ЦИКа РФ, в том числе Шевченко и спрашивать Кинева А.Ю, - поясняет Мулюков. - Он куда-то до этого отлучился. Когда Кинев А.Ю. пришел, то спешно ушел из кабинета, а мы, уже получив видеозаписи, собирались уходить из ЦИК РФ. В холле первого этажа нас догнал помощник Кинева А.Ю. и попросил вернуться в кабинет. Минут через 5 Кинев А.Ю. вернулся в кабинет и нам стало известно, что в отсутствии, как мы предполагаем, Памфиловой Э.А., ее заместитель Булаев Николай Иванович (от фракции «Единая Россия») провел «собрание», суть которого сводилась к тому, чтобы забрать у нас видеозаписи и не давать их нам на руки.

- Мы в сердцах обвинили в этом Шевченко, который до этого всеми силами препятствовал в выдаче нам этих видеозаписей, - вспоминает уфимец. - Кинев настойчиво просил нас вернуть диск с видеозаписями. Чего мы естественно делать не стали, а оделись, высказав ему, что очень разочарованы ЦИКом России, и ушли.

Однако на этом сюрпризы не закончились.

В холле центризбиркома России на первом этаже действует пропускной режим. Там стоит сотрудник полиции.

- К нему подошел помощник Кинева А.Ю. и, показав на нас, запретил сотруднику выпускать нас из помещения ЦИК РФ, пока мы не вернем жесткий диск с видеозаписями, - продолжил рассказ Мулюков. - Долго не думая, я достал видеокамеру из сумки и на весь холл первого этажа ЦИК РФ объявил, что нас берут в заложники, что мы из Башкирии приехали представить доказательства фальсификации выборов, но нас не выпускают из здания. После этого заявления помощник Кинева А.Ю. скрылся, а сотрудник полиции ретировался в сторону и пропустил меня под объективом видеокамеры. Так мы покинули здание ЦИК РФ. После этого от представителя центрального аппарата ЯБЛОКО нам стало известно, что ЦИК РФ предпринял еще попытку задержать нас, но ошиблись людьми и задержали не тех.

Что показали видеозаписи

- На следующей же день в помещении партии «ЯБЛОКО» при просмотре видеозаписей с УИК №9 Демского района Уфы мы обнаружили женщину, члена УИК №9, которая занесла спортивную сумку и при содействии председателя этого участка совершила уголовно наказуемое деяние, подложив «левые» бюллетени в отсортированные пачки бюллетеней, которые были вынуты из урн для голосования, - рассказывает Рустем Мулюков. - Просматривая другие участки, мы обнаружили не один десяток человек, которые совершили уголовно наказуемые деяния, исказив волеизъявление граждан. Они голосовали на разных участках, по несколько раз подделывая подписи за других лиц.

Вот только пара примеров.

Стоп-кадры видеозаписи веб-камер с УИК № 17. Здесь видно, как голосуют две женщины. Время - около 13.00.

Стоп-кадры видеозаписи веб-камер с УИК № 17. Здесь видно, как те же две женщины снова пришли голосовать. Время - 19.35.

Стоп-кадры видеозаписи веб-камер с УИК № 2. Здесь видно, как голосует группа женщин. Время - 10.51.

Стоп-кадры видеозаписи веб-камер с УИК № 2. Здесь видно, как голосует та же группа женщин. Время - 16.02.

Стоп-кадры видеозаписи веб-камер с УИК № 3455. Здесь видно, как голосует та же группа женщин. Время - 12.52.

Стоп-кадры видеозаписи веб-камер с УИК № 3455. Здесь видно, как снова голосует та же группа женщин. Время - 13.50.

Эти фотографии прокомментировал второй уфимец, который побывал в Москве, Станислав Чайченко:

- Получается, что в Демском районе во время выборов действовала такая система: было несколько групп фальсификаторов, каждый из которых должен был по два раза проголосовать на 5-6 участках. То есть один человек мог 18 сентября проголосовать 10 раз.

- Кроме того, подсчитав избирателей, явившихся на участок для голосования, мы также обнаружили завышение явки почти в два раза вместе с теми, кто голосовал несколько раз на каждом участке, - сообщил Рустем Мулюков:

- Так, согласно нашим подсчетам, сделанным по видеозаписям, на УИК №3 проголосовало на избирательном участке 469 человек, а согласно протоколов участковой избирательной комиссии на данном участке проголосовало 710 человек, а в системе «ГАС Выборы» указано 712 человек. Действительную явку также подтверждала член УИК №3 от партии ЯБЛОКО.

- На УИК №17 по нашим подсчетам проголосовало избирателей в помещении для голосования 472 человека, а в протоколе членов УИК №17 указано 932 избирателя.

- На УИК №2 по нашим подсчетам в помещении для голосования проголосовало 919 человек, а в протоколе комиссии указано 1172 человека. Причем 919 человек – это вместе с той группой людей, которые многократно голосовали и подделывали подписи на этом и других участках.

- УИК №3455 по нашим подсчетам проголосовало в помещении для голосования 694 человека, также вместе с участниками «карусели», голосовавшими многократно на этом участке. В протоколе указано 1106 человек.

Предложение помочь расследованию

- Такая же история и с другими участками в Демском районе Уфы, хотя уверен, что не только Демского, - говорит Рустем Мулюков. - Члены УИКов, которые выдавали бюллетени преступникам, голосовавшим по несколько раз на разных участкам, действующих по предварительному сговору, в составе организованной группы лиц, нам известны. По неподтвержденной пока информации все это было организовано руководством администрации Демского района Уфы. Также есть неофициальные сведения, что к этой группе лиц причастен бывший заместитель главы администрации Демского района Уфы, а в настоящее время глава администрации этого района, Плотников Сергей Николаевич. Возможно, всё так и есть. Об этом будет известно, когда начнут привлекать к уголовной ответственности членов УИКов и их подельников.

- В данный момент мы продолжаем устанавливать личности всех лиц преступной группировки, которые, подделывая подписи избирателей, голосовали вместо них, искажая волеизъявление граждан России, - говорит Мулюков. - Мы обязательно их всех установим, так как большинство из них это работники государственных и муниципальных организаций и учреждений, а также студенты. Мы намерены еженедельно опубликовывать новые фотоматериалы членов преступной группировки, действовавших в Демском районе Уфы во время выборов 18-19.09.2016г., и готовить материалы для передачи в следственный комитет для возбуждения уголовных дел по каждому факту (эпизоду). Просим всех, кто еще верит в порядочность и справедливость, в неизбежность наказания для коррумпированных чиновников, продавших и предавших своих сограждан, отозваться и вместе установить личности этих людей, чьи фото мы опубликуем.

- Мы знаем, кто действительно «стоит» за разработкой схем фальсификации выборов в Демском районе Уфы, созданием «мобильных групп», которые возили участников «каруселей» для многократного голосования по разным участкам, с вкладышами в паспортах, открепительными, по которым голосовали несколько раз и многое другое, - завершил Рустем Мулюков. - Даём всем время до 15 января 2017 года, чтобы вы связались с нами (тел.:8-937-302-1677) и добровольно подтвердили нам о том, кто организовывал и заставил вас или ваших родственников участвовать в этих преступлениях. Тогда мы не будем публиковать ваши фото и видеозаписи, не будем писать заявления о привлечении вас к уголовной ответственности. Вы будете свидетелями привлечения к уголовной ответственности ответственных за выборы лиц. В случае если вы не воспользуетесь этим шансом, то вся правда о вас будет изложена в СМИ. В следственном комитете вам придется отвечать за свои преступления и нести уголовную ответственность.

Вместо послесловия

Представляется разумным в этой ситуации, дабы очистить все подозрения в нечестности выборов, представить возможность «яблочникам» просмотреть видеозаписи со всех избирательных участков Демского района Уфы, а также предоставить видео с других районов города (по пять участков с каждого района). Первые пять видеозаписей, уже полученных при помощи ЦИК России, заставляют усомниться в том, что голоса уфимцев были подсчитаны честно, а явка не была завышена вдвое. Надо делать следующий шаг. Мы следим за развитием событий.