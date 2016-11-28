Послание Рустэма Хамитова будет обнародовано в начале декабря

28.11.2016

Рустем Шайахметов: «Надеюсь победит здравый смысл» Руководитель «Содружества многодетных семей Башкортостана» об итогах общественных слушаний по скандальному земельному закону.

24.11.2016

Новые известия: Замминистра образования могут уволить за нарушение запрета Путина После резкого выступления Владимира Путина «Новые известия» проанализировали список членов РАН и выяснили, кто может лишиться своих должностей.

23.11.2016

Архзащита Уфы возмущена расселением домов на улице Гоголя По мнению общественников здания представляют большую историческую и культурную ценность.