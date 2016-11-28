Рустем Шайахметов: «Надеюсь победит здравый смысл»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Руководитель «Содружества многодетных семей Башкортостана» об итогах общественных слушаний по скандальному земельному закону.

В минувшую пятницу, 25 ноября в Госсобрании Башкирии прошли общественные слушания, на которых обсуждались изменения в республиканский закон «О регулировании земельных отношений в Башкирии», которыми предлагается ввести дополнительные ограничения в получении многодетными семьями, семьями, воспитывающим детей-инвалидов земли для индивидуального жилищного строительства. Об итогах проведенного обсуждения ИА «Медиакорсеть» рассказал председатель региональной общественной организации «Содружество многодетных семей Башкортостана» Рустем Шайахметов.

- Я рад, что слушания прошли в конструктивном русле и хочу выразить свою благодарность всем участникам обсуждения. Слушания были инициированы руководителем объединенной депутатской группы в Госсобрании Башкирии, председателем республиканского отделения партии «Патриоты России» Загиром Хакимовым. Несмотря на определённое давление некоторых влиятельных лиц, он проявил твердую позицию, что позволило провести мероприятие в обозначенные сроки, организовать участие в слушаниях министра земельных и имущественных отношений Евгения Гурьева. Я считаю, он поступил как истинный патриот своей страны, который сумел на профессиональном уровне организовать обсуждение этой очень сложной проблемы, выступив против инициативы влиятельных чиновников ограничить права многодетных семей, граждан воспитывающих детей-инвалидов.

Очень активно участвовали КПРФ и ЛДПР. Кстати все партии, представленные в нашем Госсобрании, за исключением партии «Единая Россия», выступают против принятия этого закона. А как показали слушания, многие депутаты-единороссы также не поддерживают этот законопроект.

Правительство предложило семьям, имеющим в пользовании земельный участок, а также, если семье оказывали меры государственной (муниципальной) поддержки в улучшении жилищных условий отказывать в бесплатном предоставлении земли под строительство дома. Как было заявлено, делается это в целях обеспечения социальной справедливости и адресности поддержки.

А в результате, если семья имеет 1/10 долю в праве собственности на земельный участок, или имеет в аренде землю под огородничество, она лишалось возможности земли. Равно, как в случае предоставления комнаты в общежитии и так далее.

Словом, хотели, как лучше, получилось, как всегда.

- А как вы оцениваете участие в слушаниях органов власти?

- Ну, во-первых, слушания проводились в стенах Госсобрания, с согласия спикера парламента. Также аппарат парламента со своей стороны по организации мероприятия очень четко все отработал, внимательно отнесся ко всем просьбам организаторов, было очень было приятно смотреть на их отлаженную работу.

Само участие министра Гурьева, в этой для него не самой приятной встрече говорит о многом. Кстати, очень достойно держался, активно участвовал в дискуссии, продемонстрировал уважение к своим оппонентам. Он не испугался выступить в заведомо проигрышной позиции. Мог же послать своего зама, или начальника отдела, как это сделали Толкачев и Сайфуллин. И это вызывает уважение, хотя ему сильно досталось на слушаниях.

Если говорить об участии председателя комитета Госсобрания Расуля Гусманова, то у меня сложилось не лучшее впечатление. Демонстрация своего негативного отношения к мероприятию, постоянные реплики с места не способствовало формированию конструктивного обсуждения. Я не знаю с чем это связано. Возможно с тем, что слушания выявили большие недостатки законопроекта, которые должны быть ликвидированы еще до принятия его в первом чтении. Ведь возглавляемый им комитет не должен быть принтером, заведомо одобряющим все проекты законов предлагаемых правительством, а обязан выявлять существующие недостатки, определять последствия принимаемых законов и на основании этого давать свои рекомендации по их принятию. Именно за это ему государство платит очень хорошую зарплату. А по этому законопроекту комитету, который он возглавляет, можно поставить жирную двойку.

– Чем Вы объясните такой общественный резонанс?

– Ну, во-первых, это затрагивает интересы сотен тысяч человек. Во-вторых, он дискриминирует социально значимые слои населения. В-третьих, действия власти. В апреле этого года Председатель Госсобрания Константин Толкачев после бурных протестов общественности проинформировал, что решение по принятию данного законопроекта будет приниматься только после гласного обсуждения с общественными организациями, а 27 октября тихой сапой протащили его в первом чтении. Естественно столь беспардонный обман возмутил многих. Мне многие стали звонить, стали предлагать разные варианты действий. Я решил участвовать в подготовке и проведении общественных слушаниях и считаю, что сделал правильный выбор.

Я хочу отметить, что после принятия законопроекта в первом чтении 12 депутатов инициировали внесение в него поправок. Это один из немногих случаев столь деятельного участия депутатов в законотворческой деятельности.

В данном случае власть консолидировало конструктивную оппозицию. Более того, многие искренние сторонники власти, не согласились с этим решением и выступили против подобных действий.

– Ваши впечатления о проведенных слушаниях?

– Удивило активное участие. Очень порадовало, что бурное осуждение не переросло в перепалку. Выступление в самом начале двух экспертов юриста и демографа позволило правильно расставить акценты обсуждения и перевести в конструктивное русло. С большим трудом удалось уложиться в отведенное время для мероприятия, к сожалению, не все смогли выступить, я приношу им свои искренние извинения, но мы старались выслушать все точки зрения.

Многие выступающие говорили не только об обсуждаемом законопроекте, но и об инфраструктуре земельных участках, о безобразном исполнении закона «О регулировании земельных отношений», словом обсуждение оказалось более широким, чем задумывалось, но это позволило более системно подойти к принятию итоговой резолюции слушаний. Для некоторых общественных активистов выступление на слушаниях было как крик души.

Поступило много разных предложений, которые мы сейчас анализируем и постараемся донести до органов власти. Будем надеяться, что они помогут улучшить работу властных структур.

Прозвучавшее предложение депутата Рамиля Бигнова о том, что не надо форсировать события, необходимо ещё раз внимательно изучить наступающие в результате принятия этого закона последствия и только после принять решение о его редакции, а также и сроках принятия, по моему мнению, является наиболее взвешенным и обоснованным.

– Как Вы оцениваете итоги мероприятия?

Но об итогах говорить еще рано. Можно говорить только о предварительных результатах.

На следующий день после слушаний, меня принял министр земельных и имущественных отношений Евгений Гурьев. Был откровенный разговор, по ряду вопросов мы нашли взаимопонимание. Министр сказал, что в законопроект будут вноситься изменения и ряд наших замечаний будут учтены, изъявил готовность к сотрудничеству. Надеюсь, что будет налажено эффективное взаимодействие. Понравилось, что на вопросы, которые я накануне передал министру, прозвучали четкие ответы.

Следует отметить, что министром на слушаниях бы подтверждено, что поставленная задача главой Башкирии Рустэмом Хамитовым о ежегодной выдаче 10 тысяч участков многодетным семьям для ИЖС будет выполняться. Я надеюсь, что это будет осуществляться.

К сожалению, председатель комитета Госсобрания по аграрным вопросам Расул Гусманов уже более полугода категорично отказывается со мной встречаться и обсуждать ситуацию по выдаче земельных участков. Но будем надеяться, что после слушаний он изменит свое отношение ко мне, проблемам многодетных и может быть предложит взаимоприемлемые формы сотрудничества.

– Вас что-то удивило на этих слушаниях?

Мне очень удивила недостоверная информация заместителя управления земельных и имущественных отношений Уфы Сардарова, когда он заявил о том, что выдано многодетным семьям свыше 200 участков и еще столько же готовиться к передаче. Тогда как у меня есть точная информация о том, что в Уфе в этом году земля многодетным не передавалась. Столь циничного заявления я не ожидал.

Хотя с другой стороны администрация Уфы славится своим пренебрежительным отношениям к многодетным семьям, семьям, воспитывающим детей-инвалидов. И как я понял, идет это от главы администрации.

– Вы очень много говорите о плохой демографии, неужели ситуация так печальна?

Проблема состоит в том, что у нас падает рождаемость, 6 % за два года — это очень тревожный фактор. По прогнозам демографов, через 15 лет рождаемость в Башкирии снизится в 1,5 раза. Что свидетельствует о неэффективности демографической политики, а официальные лица заявляют, что все нормально, в соседних регионах ситуация еще хуже.

Нужны кардинальные изменения. Надо начать обсуждать возможные пути решения столь сложной проблемы и принимать необходимые решения.

У нас говорят основная причина – это снижение количества женщин в детородном возрасте. Но при той интенсивности рождения, когда рождается 1,8-1,9 ребенка на одну женщину, у нас каждые 25 лет будет сокращаться количество женщин в репродуктивном возрасте на 20-25 %. Это, же арифметика. Значит надо принимать меры, стимулирующие рождаемость.

У нас распространяют ложные мифы, что женщины не хотят рожать. Социологические опросы показывают, что люди желают в среднем 2,5 ребенка на семью, ожидают завести 2, а рожают 1,9-1,8 из-за существующих социальных проблем.

Основные причины снижения рождаемости – жилищные и материальные, связанные с решением проблем в первые годы рождения ребенка.

Есть опыт демографического развития во Франции и Германии. Во Франции осуществляются меры по поддержке социально активных семей, за счет предоставления налоговых льгот, а также поддержки в первые годы рождения ребенка. В Германии от этого отказались. И вот итоги. Во Франции рождаемость свыше 2 детей на одну женщину, в Германии 1,4. Во Франции увеличение численности за последние 20 лет на 13 %. В Германии снижение на 1 миллион. Кстати, в Германии каждый 4 житель – мигрант.

Мы сейчас повторяем путь Германии, только у нас нет очереди мигрантов, поэтому происходит снижение численности. Хочу отметить, что уже в 2030 г. самым многочисленным регионом ПФО будет Татарстан, а не мы, если не измениться политика.

– Что Вы скажете о роли многодетных семей?

В Башкортостане около 17 % детей, рожденных в 2015 году, были третьими, четвертыми и последующими. Это означает, что свыше 30 % детей нашей республики растут в многодетных семьях.

Для того, чтобы численность населения не снижалась, необходимо чтобы рождалось 2,15-2,2 ребенка на семью. Это означает, что многодетные семьи являются определяющим фактором демографического развития.

Нам необходимо 55 тысяч многодетных семей, а не как сейчас 46 тысяч.

– А как у Вас складываются отношения с властью?

Так уж сложилось, что власть привыкла, что общественные структуры, как правило, ходят в роли просителей. И рассматривают их только в качестве помощников в реализации их деятельности. Потом многие высокопоставленные чиновники не приемлют критику.

Поэтому, когда я говорю, о неэффективности демографической политики, обоснованно критикую, то у них происходит определенный шок.

Потом во властных коридорах сложилось пренебрежительное отношение к многодетным, и как следствие отрицание необходимости развития института многодетной семьи. Вот только некоторые перлы, которые я услышал за последние две-три недели:

Представитель Правительства в Госсобрании Александр Лихачев – «Многодетные семьи не являются фактором демографического развития»

Заместитель министра труда и социальной защиты Кабанова – «Большинство отцов многодетных семей не работают».

Заместитель министра труда и социальной защиты Глухова – «Социальная поддержка не стимулирует рождаемость».

В то же время, многие чиновники среднего звена оказывают помощь, оказывают моральную поддержку.

Я надеюсь, что руководство республики проведет соответствующую разъяснительную работу со своими работниками с целью недопущения подобных высказываний.

Возвращаясь к общественным слушаниям, хочу сказать следующее. Если власть нас услышит и примет взвешенное решение, то это будет победа здравого смысла. И именно в этом была главная задача нашего мероприятия. Надеюсь это так и будет.