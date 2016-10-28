|
28 октября, пятница
|
ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Туймазах жителей выселяют из дома, не давая жилья взамен// 28.10.2016
Собственник здания выставил дом на продажу и доказал в суде, что это служебное помещение.
В городе Туймазы десять семей в скором времени могут остаться без крыши на головой. Верховный суд Башкирии удовлетворил аппеляционную жалобу Туймазинского завода автобетоновозов, на котором раньше работали члены этих семей. Предприятие потребовало выселить людей, так как помещение оформлено как служебное и жилых домов в здании якобы нет вообще.
Десять семей проживают в общежитии пожарного депо на ул. 70 лет Октября, 21. Здание трехэтажное: на первых двух этажах раньше была расположена пожарная часть. А на третьем – квартиры и комнаты, в которых живут десять семей. Все они получили это жилье 20-30 лет назад при поступлении на работу в Туймазинский завод автобетоновозов.
В сентябре, как рассказывают жители, в дом приходила комиссия от администрации города. После осмотра здание не было признано аварийным: объективных причин для расселения нет. Все граждане проживают в доме по договорам соцнайма. Приватизировать квартиры через суд им не удалось. Они обращались в Туймазинский суд, где выиграли дело. Но Верховный суд отменил это решение, удовлетворив требования завода о выселении.
Получить комментарий туймазинского завода не удалось. В приемной гендиректора корреспондента Медиакорсети попросили оставить контактные данные и обещали перезвонить. Но к моменту выхода публикации ответа так и не поступило.
По данным финасовой отчетности отчетности предприятия, его чистый убыток за прошлый год составил 69,6 миллиона рублей. Его кредиторская задолженность на конец декабря 2015 года превысила 222 миллиона рублей, самому предприятию его должники не выплатили более 115,5 милиона.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
28.10.2016 // ПУЛЬС
«Роснефть» подала в ФАС заявку о выкупе 100 процентов ПАО «Башнефть»
28.10.2016 // ХРОНОГРАФ
Министр труда Башкирии Ленара Иванова попала в аварию
28.10.2016 // СПОРТ
«Уфа» в четвертьфинале Кубка России сыграет с «Анжи»
28.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Возвращение Салавата по приглашению главы Башкирии
28.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
На уфимском квартирнике спели одесские песни
28.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфимском цирке новое шоу «Гиппопотамус»
5-Я КОЛОНКА
Кандидат экономических наук Рустем Шайахметов рассуждает о том, что важнее - пиво или здоровье нации.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте