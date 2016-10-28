В Туймазах жителей выселяют из дома, не давая жилья взамен

Наталья КУЗНЕЦОВА

Собственник здания выставил дом на продажу и доказал в суде, что это служебное помещение.

В городе Туймазы десять семей в скором времени могут остаться без крыши на головой. Верховный суд Башкирии удовлетворил аппеляционную жалобу Туймазинского завода автобетоновозов, на котором раньше работали члены этих семей. Предприятие потребовало выселить людей, так как помещение оформлено как служебное и жилых домов в здании якобы нет вообще.

Десять семей проживают в общежитии пожарного депо на ул. 70 лет Октября, 21. Здание трехэтажное: на первых двух этажах раньше была расположена пожарная часть. А на третьем – квартиры и комнаты, в которых живут десять семей. Все они получили это жилье 20-30 лет назад при поступлении на работу в Туймазинский завод автобетоновозов.

- Мы все здесь работали до 2010 года, пока нашу организацию не ликвидировали, - рассказал Медиакорсети один из жителей дома Эдем Усеинов. – 1 июня директор завода Вилсор Халилуллин уволили всех, пообещав их уволить устроить на завод на ту же должность. Но ничего этого не произошло. Завод на грани банкротства, выставили здание на продажу, а нам куда идти непонятно.

В сентябре, как рассказывают жители, в дом приходила комиссия от администрации города. После осмотра здание не было признано аварийным: объективных причин для расселения нет. Все граждане проживают в доме по договорам соцнайма. Приватизировать квартиры через суд им не удалось. Они обращались в Туймазинский суд, где выиграли дело. Но Верховный суд отменил это решение, удовлетворив требования завода о выселении.

- У нас нет горячей воды, угрожают отключить холодную воду, нет газа, и это при том, что мы своевременно оплачиваем кварплату, - возмущается Эдем. – Жилья нам нового не общают. Расселить должны уже первого ноябре. Куда нам идти непонятно.

Получить комментарий туймазинского завода не удалось. В приемной гендиректора корреспондента Медиакорсети попросили оставить контактные данные и обещали перезвонить. Но к моменту выхода публикации ответа так и не поступило.

По данным финасовой отчетности отчетности предприятия, его чистый убыток за прошлый год составил 69,6 миллиона рублей. Его кредиторская задолженность на конец декабря 2015 года превысила 222 миллиона рублей, самому предприятию его должники не выплатили более 115,5 милиона.