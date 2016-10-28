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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Павла Качкаева и Ингу Юмашеву закрепили за Уфой// 28.10.2016
Их попросили наладить тесные контакты со своими территориями
Фото: пресс-службы главы Башкирии
Секретарь регионального отделения единороссов Константин Толкачёв во время заседания политсовета обратился к избранным депутатам Государственной Думы, как списочникам, так и одномандатникам, и попросил наладить более плотные, тесные контакты со своими территориями. По его словам они должны также активно сотрудничать с депутатскими объединениями в городских, районных, сельских советах.
На заседании политсовета партии депутаты Госдумы также были закреплены за округами.
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