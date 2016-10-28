Павла Качкаева и Ингу Юмашеву закрепили за Уфой

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Их попросили наладить тесные контакты со своими территориями

Фото: пресс-службы главы Башкирии

Секретарь регионального отделения единороссов Константин Толкачёв во время заседания политсовета обратился к избранным депутатам Государственной Думы, как списочникам, так и одномандатникам, и попросил наладить более плотные, тесные контакты со своими территориями. По его словам они должны также активно сотрудничать с депутатскими объединениями в городских, районных, сельских советах.

- Главную оценку депутатской работе ставит избиратель. Задача нашего отделения в Башкирии создать условия, организовать, если надо обучить, чтобы депутаты работали качественно, эффективно, результативно, в рамках полномочий. Оказываем необходимую поддержку, - сказал журналистам Толкачев. – В любом случае мы будем следить за деятельностью депутатов Госдумы от Башкирии, избранных от «Единой России». Партийный контроль еще никто не отменял. В случае обнаружения формального отношения к своей работе мы будем вовремя поправлять наших коллег.

На заседании политсовета партии депутаты Госдумы также были закреплены за округами.