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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Павла Качкаева и Ингу Юмашеву закрепили за Уфой

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 28.10.2016
Их попросили наладить тесные контакты со своими территориями

Фото: пресс-службы главы Башкирии

Секретарь регионального отделения единороссов Константин Толкачёв во время заседания политсовета обратился к избранным депутатам Государственной Думы, как списочникам, так и одномандатникам, и попросил наладить более плотные, тесные контакты со своими территориями. По его словам они должны также активно сотрудничать  с депутатскими объединениями в городских, районных, сельских советах.

- Главную оценку депутатской работе ставит избиратель. Задача нашего отделения в Башкирии создать условия, организовать, если надо обучить, чтобы депутаты работали качественно, эффективно, результативно, в рамках полномочий. Оказываем необходимую поддержку, - сказал журналистам Толкачев. – В любом случае мы будем следить за деятельностью депутатов Госдумы от Башкирии, избранных от «Единой России». Партийный контроль еще никто не отменял. В случае обнаружения формального отношения к своей работе мы будем вовремя поправлять наших коллег.

На заседании политсовета партии депутаты Госдумы также были закреплены за округами.

  • Уфимский одномандатный округ №3 – Павел Качкаев, Инга Юмашева;
  • Благовещенский одномандатный округ №4 – Ильдар Бикбаев, Фарит Ганиев;
  • Белорецкий одномандатный округ №5 – Зугура Рахматуллина, Михаил Бугера;
  • Нефтекамский одномандатный округ №6 – Рафаэль Марданшин, Рима Баталова;
  • Салаватский одномандатный округ №7 – Зариф Байгускаров, Рамзил Ишсарин;
  • Стерлитамакский одномандатный округ №8 – Алексей Изотов.
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