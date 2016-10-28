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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

ЦИК Башкирии: В Гафурийском районе могут отменить результаты выборов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 28.10.2016
Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе заявила зампред ЦИКа Башкирии Наиля Алтынова

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Медиакорсеть уже писало о том, что 23 октября на УИК № 1664 в селе Красноусольский наблюдатель от общественного движения «Голос» Александр Грезев записал на видео процедуру подсчета голосов. Во время просмотра видно, что нарушаются нормы ФЗ №67, ст.68, пп 14, 15 и 18. Ясно видно, что отметки избирателей визуально недоступны присутствующим наблюдателям. Каждый бюллетень отдельно при сортировке также не показывался. В итоге наблюдатель от «Голоса» добился пересчета голосов, и у победителя на этих выборах вместо первоначальных 91 бюллетеней оказалось 64.

 Мы задавали вопрос по этому поводу на пресс-конференции руководству ЦИК Башкирии. И они с сожалением констатировали, что такие проблемы во время подсчета голосов имеют место быть.

Накануне заместитетель председателя ЦИК Башкирии Наиля Алтынова в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе отвечая на вопрос ведущего Максима Курникова заявила, что вполне возможно на этом участке могут отменить результаты выборов

- Я думаю, и это мое личное мнение, что эти нарушения, о которых мы узнали от журналистов на брифинге могут послужить основанием для отмены выборов. В понедельник 31 октября туда выезжает комиссия, в которой будут члены Центризбиркома региона и юристы, будем на месте разбираться во всей ситуации, - сказала Наиля Алтынова. – Но отменить результаты выборов по этому участку может только суд, если туда обратиться наблюдатель, который и выявил эти нарушения в ходе подсчета голосов. ЦИК Башкирии в суд обратитьсяне может. У нас нет таких прав. 

Полностью программу "Персонально ваш" с участием заместителя председателя Центризбиркома Башкирии Наили Алтыновой можно послушать или скачать перейдя по этой ссылке. 

 

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