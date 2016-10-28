Депутаты Госсобрания хотят лишить многодетные семьи земельных участков

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В Башкирии получение бесплатной земли под строительство жилья сделали практически невозможным

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Депутаты Госсобрания на пленарном заседании проголосовали за принятие в первом чтении проекта закона «О регулирование земельных отношений». Напомним, что весной текущего года после возмущения общественности и публикаций в СМИ закон был снят с рассмотрения. Многие аналитики и политологи связали это с предстоящей избирательной компанией в Госдуму. Но теперь выборы прошли и можно вернуться к принятию непопулярных законов.

За какие же поправки проголосовало большинство депутатов. Во-первых наличие земли в аренде или иных формах пользования является основанием для отказа в постановки в очередь на предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), и на этом основании семья пожизненно лишается права получить землю. Получается, что если многодетная семья и семья, воспитывающая детей инвалидов, взяла на год земельный участок ведения личного подсобного хозяйства, ведения дачного хозяйства (в границах населенных пунктов), то это является основанием пожизненного лишения права бесплатного получения земли для ИЖС. Также наличие в долевой собственности любого земельного участка у одного членов семьи приводит к пожизненному лишению права на получение земли. Например, один из родителей получил в наследство 1/10 долю в праве собственности на садовый участок в Кемеровской области. И это является основанием отказа на постановку в очередь в Башкирии на бесплатное получение земли.

Как отметил председатель Содружества многодетных семей Башкортостана Рустем Шайахметов, в предложенном министерством земельных и имущественных отношений республики законе есть и другой пункт, который и вовсе может лишить семьи, всякого шанса на получение земельного участка.

- Введение пункта 5 части 6 статьи 10.1 вышеназванного закона, определяет, что получение мер государственной и (или) муниципальной поддержки для улучшения жилищных условий является основанием для снятия с учета, как имеющий право получения земельного участка для индивидуального жилищного строительства, - отмечает Рустем Шайахметов. - Законодательством определены многочисленные меры государственной поддержки, включая Материнский (семейный) капитал, содействие получение в получении ипотечного кредита. Это означает, что получение материнского капитала, получения комнаты в общежитии, даже предоставление письма от органа государственной власти в кредитную организации для получения ипотечного кредита лишает многодетные и молодые семьи, а также граждан имеющих детей - инвалидов возможности бесплатного получения земельного участка для ИЖС. Данная норма имеет явно коррупциогенный характер, так как допускает различные варианты трактовки, что является мерой государственной поддержки, а что не является.

А теперь обратимся к статистике. За получением участка обратились более 78 тысяч семей республики. Это данные на 1 октября. Из этого количества более 42 тысяч – многодетные. Получили землю чуть более половины нуждающихся. В очереди находятся еще 37 тысяч семей. Но абсолютное большинство уже выданных земельных участков не подключены к электросетям, газопроводам, водоснабжению и канализациям, отсутствуют дороги. В то же время в бюджетах муниципальных образований, республиканском бюджете не выделяются средства для строительства необходимой инженерно-коммунальной инфраструктуры.

Еще одна цифра. В ПФО республика занимает первое место по количеству многодетных семей и лишь седьмое – по количеству получивших бесплатные земельные участки.

Кстати в соседнем Татарстане никаких ограничений в получение земли под строительство нет, там она выдается всем нуждающимся безо всяких оговорок.

И теперь о самом главном. Еще в 2012 году одним из «майских указов» президент страны Владимир Путин поручил правительству «разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий» многодетных семей, одной из таких мер должно было стать «создание необходимой инфраструктуры на земельных участках», проводить эти работы предполагалось «при поддержке субъектов и муниципальных образований». Осенью того же года премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул: «Принципиально важно, чтобы к таким участкам были подведены дороги, электричество и другие коммуникации. Надеюсь, что все это будет делаться». Судя по всему, надежды премьера не оправдались: год спустя на заседании совета по приоритетным нацпроектам глава правительства негодовал: «Землю дают в глухих углах, чтобы просто исполнить закон, там нет инфраструктуры», — и предложил принять еще один закон, который регламентирует все, что не смогли предыдущие.

К этому вопросу глава государства возвращался еще несколько раз. В феврале этого года Путин на форуме ОНФ заявил, что необходимо обеспечить инфраструктурой земельные участки для многодетных семей

Но как показала практика, некоторые регионы, в том числе и Башкирия трактуют поручения президента по-своему и, как выясняется, далеко не в пользу граждан. Депутаты Госсобрания республики, большинство из которых являются членами «Единой России» таким образом, своеобразно подошли к выполнению майских указов президента страны.