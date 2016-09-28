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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе жилой дом дал трещины из-за строительства многоэтажек// 28.09.2016
Зимой жители ходят в своих квартирах в тёплой одежде
Фото: im3-tub-ru.yandex.net
Жители дома по ул. Жуковского, 21а в уфимском Затоне уже два года не могут добиться расселения своего дома. Сделать это должен был застройщик – компания «Интеграл», однако этого не произошло. Строители продолжают вбивать сваи для своих многоэтажек, а люди вынуждены ежедневно терпеть вибрирующие стены и ждать, когда им наконец дадут новое жилье.
В квартале улиц Ахметова и Шмидта, между которыми расположена улица Жуковского, «Интеграл» ведет строительство четырех домов. Сваи для первого литера начали вбивать еще весной 2014 года. Сейчас активно строится литер 3
- Наш дом подвергся очень сильной вибрации, в результате чего снаружи и внутри дома образовались трещины, - пишут сын одного из жителей дома на ул Жуковского Дмитрий Дубков в жалобе в Общероссийский народный фронт (ОНФ). - Зимой при включённом на полную мощность обогревательном котле очень холодно, и нам приходится одевать тёплые вещи, хотя до строительства данного объекта «Интеграла» дома зимой было очень тепло и котел работал на 1/3 своей мощности. А в доме проживают 73-летние пенсионеры с инвалидностью и несовершеннолетний ребенок.
Возмущенные жители и их родственники с 2014 года пишут жалобы во все возможные инстанции. Они обращались и в прокуратуру, и администрацию города и в жилинспецию. Отовсюду пришли ответы, что компания должна расселить дом. Однако новое жилье люди так и не получили. Сначала, как следуют из жалобы, застройщик предлагал им выплатить денежную компенсацию. Потом – комнату в строительном общежитии на территории строящегося объекта или дом в затопляемой территориии.
— Естественно мы отказались, так как хотели бы переехать в то жильё, которое для нас было бы комфортное для нашего проживания и в черте города, – пишет заявитель. – Вот уже два года мы живем в таких условиях: в период, когда шла забивка свай с восьми часов утра и до семи часов вечера, дома очень тяжело было находиться. При возведении фундамента и многоэтажного дома, также не могли открыть окна: раствор летел на наш дом летели обломки и целые кирпичи. Да и по сегодняшний день родители дома с закрытыми окнами, строительный мусор не убирают, а если дует ветер, весь мусор со стройки летит в огород и окна.
Получить комментарий «Интеграла» на момент выхода публикации не удалось. В компании попросили отправить официальный запрос, ответ на который пока не получен.
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