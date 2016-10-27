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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе мама полгода не может записать своего шестилетнего малыша к неврологу// 27.10.2016
По словам женщины, ей предлагают пройти все положенные осмотры платно.
Молодая мама из Уфы обратилась к главе региона Рустэму Хамитову с жалобой на работу врачей поликлиники № 4. Женщина, по ее словам, почти шесть месяцев не может записать ребенка к неврологу и получить положенные ей по закону бесплатные услуги, в числе которых обязательное УЗИ и ЭХО КГ. Притом, что как мать-одиночку, ее положено обслуживать вне очереди.
- В посещении врача-невролога в июне месяце нам было отказано, по причине ухода на больничный, затем в отпуск и т.д, - пишет уфимка в жалобе. - Записаться в регистратуре невозможно, "ловить" запись на сайте почти нереально - т.к. за секунду нет свободных бирок. На огромный район один врач-невролог, а принимает два раза в неделю. Это нормально? Неврология - основное направление для лечения детей до года. Что это значит, идите платно? Получается государство толкает матерей-одиночек с грудниками бегать по городу в поисках только платных врачей. А у нас вроде как бесплатная медицина.
Ситуацию Медиакорсети прояснила заведующая по узким специалистам и единственный в поликлинике врач-невролог Элина Бабушкина.
- С неврологами у нас в поликлинике сложилась особенная ситуация, так получилось, что все они уволились, и осталась одна я и два совместителя, - пояснила Бабушкина. – Хотя по нормативу я должна принимать за рабочее время 25 пациентов, я в среднем принимаю от 50 до 55. А сегодня, например, приняла 75 человек. Что касается получения таких услуг, как УЗИ И ЭХО КГ, то почему такая ситуация сложилась у этой женщины, я сказать не могу. Эта проблема у нас решена, мы и сами на приеме выдаем талоны.
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