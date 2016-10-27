Квадроманьяка, осквернившего Иремель, оштрафовали на три тысячи

Наталья КУЗНЕЦОВА

В минэкологии заявили, что проезд по горе снизил его экологическую и культурную ценность.

Житель Татарстана Михаил Гомберг, под руководством которого группа квадроциклистов заехала на Иремель в июне этого года, оштрафован. Об этом сообщает пресс-служба минэкологии республики.

- Проезд и движение квадроцикла к вершине горы по территории парка «Иремель» привело к снижению экологической, эстетической, культурной и рекреационной ценности уникального природного объекта, - говорится в сообщении ведомства. – Гражданин привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму три тысячи рублей.