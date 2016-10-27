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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Проверка слуха: Хамитов встряхнет строительный комплекс?

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 27.10.2016
Система управления отраслью, возможно, подвергнется перестройке.

Фото: Кристина Дейнеко

После проведенных на «троечку с минусом» выборов и переназначения «напряженного тандема» Ялалов-Филиппов, Рустэм Хамитов возьмётся за архаичную систему управления стройкомплексом Башкирии, сообщают ИА «Медиакорсеть» сразу два источника.

Структурные изменения могут коснуться прежде всего Управления капитального строительства и Фонда жилищного строительства при Президенте РБ. В числе капитанов отрасли, попадающих под «рокировки», называют директора ФЖС Владислава Туманина, под раздачу может попасть и куратор всего строительного блока - профильный вице-премьер Владимир Нагорный. 
Объективным стимулом необходимости перемен является отсутствие значимого государственного девелопера на высококонкурентном строительном рынке. 
Сама идея ФЖС - это продукт 90-х годов, когда хотелось хоть что-то строить, а такого механизма, как ипотека, в стране ещё не было. Почти сразу же Фонд жилищного строительства при Президенте Рахимове стал возможностью решить квартирный вопрос для чиновников и для родственников, и просто хороших людей - проценты там были «административно регулируемые» и восполнялись из неисчерпаемых источников, вспоминает участник рынка. 
В десятые годы 21 века ФЖС пришел с большим грузом обязательств и избыточным управленческим аппаратом, сообщает бывший сотрудник фонда.

- По «вертушке» руководителя часто раздавались звонки с просьбой взять хорошего «мальчика или девочку», - рассказывает источник. - В результате 30-35% сотрудников фонда можно смело «оптимизировать», никто и не заметит их отсутствия. Но я опасаюсь, что вырежут рабочих лошадок, а люди со связями останутся. Раздутые зарплаты в ФЖС вполне «законны и обоснованы», из-за чересполосицы в руководстве там всем уже лет 15 заправляет главный бухгалтер, который выстроил систему мотивации по верхней планке, в соответствии с «достижениями и успехами в работе», пользуясь удобными механизмами премирования, мы получали как будто работали в нефтяной отрасли. Все это делало нас неэффективным участником рынка, хотя мы и были избавлены как госструкутра от необходимости закладывать статусную ренту на каждом этапе согласования.
Несмотря на свежее назначение (2015 год) и карьеру строителя (ООО «Квартирный вопрос») и аппаратчика (инфраструктурный департамент в Правительстве), Владислав Туманин, скорее всего в своем кресле не останется.

В настоящий момент господин Туманин работает как обычно, он не в отпуске, сообщили Медиакорсети в его офисе.

- В целом госдевелопер нужен, - подчеркнул наш собеседник - как минимум для экстренного обеспечения жильем пострадавших от ЧС (как например, в пос. Урман Иглинского района), для участия в федеральных программах, чтобы деньги не пролетали мимо региона и для того, чтобы не создавались «гетто для богатых» и «резервации» для тех, кому меньше повезло в жизни - чтобы в одном квартале могли жить и видеть, слышать друг друга и бизнесмены, и учителя, и врачи.
Вполне вероятно, что в ходе реформирования ФЖС возникнет вопрос и о казённом Управлении капстроительства с дублирующими функциями по реализации федеральных программ. 
Осенью Хамитов активно обозначился в стратегической повестке отрасли: программа «Сто объектов к столетию Башкирии», регулярные требования отказаться от текущего, обычного строительства в пользу значимых объектов, высказывания о хаотичной урбанизации Уфы и призывы привлечь звезд отрасли со стороны свидетельствуют о том, что глава Башкирии теперь лично будет курировать строительство, в режиме ручного управления, что делает аппаратные перспективы формального куратора отрасли - вице-премьера Нагорного сомнительными. По данным ИА «Медиакорсеть», в ходе «внутреннего кастинга», он отказался от предложения возглавить Уфу, чем предопределил безальтернативное избрание Ялалова и вызвал недовольство главы субъекта федерации.

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