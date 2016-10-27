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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Проверка слуха: Хамитов встряхнет строительный комплекс?// 27.10.2016
Система управления отраслью, возможно, подвергнется перестройке.
Фото: Кристина Дейнеко
После проведенных на «троечку с минусом» выборов и переназначения «напряженного тандема» Ялалов-Филиппов, Рустэм Хамитов возьмётся за архаичную систему управления стройкомплексом Башкирии, сообщают ИА «Медиакорсеть» сразу два источника.
Структурные изменения могут коснуться прежде всего Управления капитального строительства и Фонда жилищного строительства при Президенте РБ. В числе капитанов отрасли, попадающих под «рокировки», называют директора ФЖС Владислава Туманина, под раздачу может попасть и куратор всего строительного блока - профильный вице-премьер Владимир Нагорный.
- По «вертушке» руководителя часто раздавались звонки с просьбой взять хорошего «мальчика или девочку», - рассказывает источник. - В результате 30-35% сотрудников фонда можно смело «оптимизировать», никто и не заметит их отсутствия. Но я опасаюсь, что вырежут рабочих лошадок, а люди со связями останутся. Раздутые зарплаты в ФЖС вполне «законны и обоснованы», из-за чересполосицы в руководстве там всем уже лет 15 заправляет главный бухгалтер, который выстроил систему мотивации по верхней планке, в соответствии с «достижениями и успехами в работе», пользуясь удобными механизмами премирования, мы получали как будто работали в нефтяной отрасли. Все это делало нас неэффективным участником рынка, хотя мы и были избавлены как госструкутра от необходимости закладывать статусную ренту на каждом этапе согласования.
В настоящий момент господин Туманин работает как обычно, он не в отпуске, сообщили Медиакорсети в его офисе.
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