МУП «Салаватводоканал» купит в лизинг Toyota Camry в люкс-комплектации

Ольга КОРЗИК

На эти цели предприятие выделит 2,18 млн рублей.

Муниципальное унитарное предприятие «Салаватводоканал» по итогам тендера 10 ноября отберет компанию, с которой заключит контракт на поставку в лизинг автомобиля Toyota Camry. В техническом задании оговаривается, что автомобиль должен быть белого цвета, не старше 2016 года, в комплектации «Люкс», мощность двигателя – не менее 249 лошадиных сил.

Согласно техническим характеристикам автомобиль Toyota Camry LUX включает трехзонный климат-контроль, аудиосистему премиум-класса, отделку салона со вставками под дерево, камеру заднего вида и т.д.

Автомобиль покупается в лизинг сроком на 12 месяцев. Начальная цена закупки – 2,18 млн руб. Источник финансирования – собственные средства предприятия.

МУП «Салаватводоканал», согласно данным с его официального сайта, обеспечивает хозяйственно-питьевой водой шесть близлежащих поселков и три города — Салават, Ишимбай, Стерлитамак. На балансе предприятия находится комплекс скважин, 85 км водоводов диаметром 700-1000 мм, насосные станции 2 и 3 подъемов, хлораторная установка, резервуарный парк чистой воды объемом 40 тыс м3. Согласно Kartoteka.ru, по итогам 2015 года выручка предприятия – 300,8 млн руб., чистая прибыль – 14,51 млн руб.