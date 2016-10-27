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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Выборы главы Краснокамского района Башкирии прошли со скандалом

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 27.10.2016
Вчера, 26 октября, главой района вновь избран Разиф Гильмуллин.

Вчера в Краснокамском районе Башкирии прошли выборы главы администрации района. Как сообщил «Медиакорсети» депутат совета Ильдус Шамсияров, в очередной раз главой был избран Разиф Гильмуллин. За него проголосовало 12 из 14 присутствующих депутатов. Конкуренцию ему составлял начальник Нефтекамской межрайонной ветеринарной станции Раиф Мухаматнуров. Также на эту должность претендовал местный предприниматель Эдуард Шафахутдинов, однако конкурсная комиссия не допустила его до голосования.

В интернете появилось видео о том, как во время выборов главы депутат Ильдус Шамсияров дал характеристику Гильмуллина и рассказал о том, что в отношении него  ранее были возбуждены уголовные дела, а показатели района существенно снижаются. Полное его выступление можно посмотреть ниже.

Разиф Гильмуллин родился в Краснокамском районе республики в январе 1957 года. Закончил Башкирский государственный аграрный университет (ранее Башкирский сельскохозяйственный институт) по специальности экономист-организатор.

 Трудовую деятельность начал в 1975 году плотником в СУ-2 треста БНПС Нефтекамска,  затем служил в армии, после демобилизации в 1979 году работал слесарем, диспетчером, экономистом, главным экономистом колхоза "1 Мая" Краснокамского район.

1989-1997 - главный экономист, заместитель начальника управления сельского хозяйства по экономике;

1997-2004 - председатель колхоза "Мир" Краснокамского района;

С 2004 - глава администрации Краснокамского района. 

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