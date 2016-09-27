Выборы в Башкирии прошли с большими нарушениями – движение «Голос»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Руководство избирательных комиссий на них не реагировало

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Движение в защиту прав избирателей «Голос» опубликовало документ по итогам Единого дня голосования 18 сентября. В нем частности указывается, что прошедшие в Башкортостане 18 сентября 2016 года выборы отличались следующими особенностями.

Практически повсеместно нарушались правила подсчёта голосов: подсчёт голосов не начинался, этапы подсчёта велись параллельно, промежуточные итоги не заносились сразу в итоговую форму протокола, делалось всё, чтобы воспрепятствовать возможности контроля действий членов УИК, участвующих в подсчёте. Перечислять номера УИКов здесь просто бесполезно, скорее, мы хотели бы узнать номера УИК, где это НЕ происходило и подсчёт голосов вёлся строго по правилам.

На многих участках не выдавались протоколы. Руководство УИК запиралось изнутри до 5–6 утра в комнате и не выходило (например, УИК № 371), выдавало копии не по форме со словами «берите такие, а то вообще ничего не дадим» (например, УИК № 1474, УИК № 1454), просто сбегало (например, УИК № 391).

Наблюдались существенные расхождения в оценке кол-ва проголосовавших между руководством УИК и подсчётами независимых наблюдателей и представителей СМИ. Данные расхождения нельзя объяснить ошибками подсчётов. Во-первых, у руководства УИК цифра проголосовавших в 100% случаев была больше; во-вторых, разница составляла сотни голосов (например, УИКи №№1221, 2228, 1474, 391, 478).

Математические «особенности»

а) На участках, где работали иностранные наблюдатели или просто статусные наблюдатели, наблюдались, по сравнению с находящимися рядом УИК, меньшая явка и меньший процент проголосовавших за ЕР (самый интересный пример — УИК № 62, подробное описание приведено в материале под ссылкой.

б) Интересная статистика по голосам, поданным за ЕР по Стерлитамаку: примерно 55%, но почти на каждом участке. Если посчитать вероятность такого совпадения, то она исчезающею мала.

в) Известный учёный Сергей Шпилькин отмечает Республику Башкортостан, как один из нескольких регионов с самыми большими аномалиями (на эту тему - публикация в "Новой газете")

Наблюдались и множество других нарушений: пропажа голосов (например, УИК № 370), угрозы членам УИК и представителям СМИ (например, УИК № 2288), попытки запретить фото/видеосъёмку (например, УИК № 1221), голосование по чужим паспортам (например, УИК № 768, видео), пересчёт голосов не производился ни по требованиям членов УИК, ни даже по требованиям членов ТИК, как, например, на УИК № 470), на многих участках подсчёт голосов не производился в течение ЧАСОВ после закрытия участка (например, УИК №№ 2288,391,17),вбросы (например, УИК № 26).

Резюме.

Подводя итог своим наблюдениям, представители движения «Голос» отметили, что нарушений было множество. Но руководство избирательных комиссий в подавляющем большинстве случаев или не реагировало на них, или само было инициатором нарушений.

Знаковая ситуация: утром 19 сентября в прямом эфире «Эха Москвы» Наиля Алтынова, зампредседателя Центризбиркома РБ, заявляет, что ни одна жалоба не подтвердилась, и жалоб, рассмотрение которых повлияло бы на ход голосования, не было. И говорит она это ведущему «Эха» Мансуру Юмагулову, всю ночь объяснявшему руководству УИК № 391, что такое контрольные соотношения, почему они должны сходиться и что количество проголосовавших никак не может на несколько сотен превышать количество выданных бюллетеней.

Представительство «Голоса» по Республике Башкортостан, считает, что в целом выборы на территории региона прошли с многочисленными нарушениями. Явка была завышена, волеизъявление избирателей существенно искажено. Нарушения носили системный характер. Итоги выборов не соответствуют действительности и не являются легитимными.

Справка:

Представители движения «Голос» проводили общественный мониторинг процедур голосования, подсчета голосов на избирательных участках и подведения итогов в вышестоящих избирательных комиссиях в 40 регионах: Республика Башкортостан, Дагестан, Карелия, Марий Эл, Татарстан, Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Ставропольский края, города Москва и Санкт-Петербург, Астраханская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Самарская,Саратовская, Свердловская, Тверская, Челябинская, Ленинградская, Томская, Калужская и Ярославская области.

Кроме этого информацию о нарушениях «Голос» получил на горячую линию 8-800-333-33-50. Сообщения опубликованы на сайте «Карта нарушений»

«Голос» в своей работе руководствуется всемирно принятыми стандартами мониторинга выборов и строго соблюдает политический нейтралитет как одно из основных условий независимого и объективного наблюдения за выборами.

В ночь с 18 на 19 сентября через сервис СМС-ЦИК проводился параллельный подсчет голосов. На сайте www.sms-cik.org, опубликованы данные об итогах голосования на избирательных участках.