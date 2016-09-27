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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Татарии отменили концерт певицы Резеды Ганиуллиной, после скандала с ее клипом// 27.09.2016
Негласное указание дало региональное министерство культуры
Фото: из личной страницы в социальной сети
В соседнем Татарстане не утихает скандал вокруг певицы Резеды Ганиуллиной после того, как в сети интернет появился ее клип на песню «Жаным». Ряд исламских религиозных деятелей выразили недовольство тем, что танцы певицы в восточном наряде на фоне мечети оскорбляют чувства верующих. На данный момент Следственный комитет продолжает проверку клипа Ганиуллиной.
Сайт inkazan.ru сообщает, что скандал получил продолжение в виде отмены запланированного сольного концерта певицы. Он должен был пройти 13 октября в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая. Информацию о концерте уже удалили из афиши филармонии.
Собеседник Inkazan сообщил, что отмена мероприятия напрямую связана со скандалом вокруг клипа певицы. «Конечно, Резеда не хотела отмены концерта — это выступление приурочено к ее дню рождения, она подготовила богатую программу и множество билетов на это мероприятие уже было раскуплено», — сказал собеседник. Причиной отмены мероприятия является негласное указание министерства культуры РТ, хотя юридически обоснованных причин для этого у них нет, добавил собеседник.
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