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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Рустэм Хамитов считает, что выборы в Башкирии прошли без нарушений, скандалов и ненужной шумихи// 27.09.2016
Об этом глава региона заявил на конференции башкирских «единороссов»
Фото: пресс-службы главы Башкирии
Глава Башкирии принял участие в партийной конференции регионального отделения «Единой России» и заявил там, что выборы прошли в рабочей, спокойной обстановке.
Однако эти слова Хамитова с трудом соотносятся с мнением Центризбиркома России, которая планирует отправить в Башкирию отдельную комиссию для проверки всех жалоб по итогам единого дня голосования. При этом многие нарушения в день выборов были широко освещены в СМИ и по многим из них отправлены материалы с видеозаписями в суды различного уровня. В случае независимого расследования и суда нарушителям закона – членам участковых и территориальных избирательных комиссий светят вполне реальные сроки наказания и уголовное преследование.
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