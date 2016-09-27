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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Рустэм Хамитов считает, что выборы в Башкирии прошли без нарушений, скандалов и ненужной шумихи

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 27.09.2016
Об этом глава региона заявил на конференции башкирских «единороссов»

Фото: пресс-службы главы Башкирии

Глава Башкирии принял участие в партийной конференции регионального отделения «Единой России» и заявил там, что выборы прошли в рабочей, спокойной обстановке.

- Не было скандалов, ненужной шумихи, искусственного противостояния. Считаю, что все кандидаты достойно прошли испытания, включая тех, кто получил меньшее число голосов, - сказал Рустэм Хамитов. -  Важно, что все кандидаты в депутаты могли высказывать свою точку зрения, агитировать. Это и сделало выборы такими конкурентными. В день голосования поступило 54 жалобы. Все они рассмотрены. Нарушений, которые могли бы каким-то образом повлиять на ход и результаты голосования, выявлено не было. На выборах присутствовали международные наблюдатели, которые подтвердили легитимность голосования. КПРФ, ЛДПР и другие политические конкуренты признали итоги выборов, - подчернул глава региона.

Однако эти слова Хамитова с трудом соотносятся с мнением Центризбиркома России, которая планирует отправить в Башкирию отдельную комиссию для проверки всех жалоб по итогам единого дня голосования. При этом многие нарушения в день выборов были широко освещены в СМИ и по многим из них отправлены материалы с видеозаписями в суды различного уровня. В случае независимого расследования и суда нарушителям закона – членам участковых и территориальных избирательных комиссий светят вполне реальные сроки наказания и уголовное преследование.

Очевидно, глава Башкирии имел ввиду не нашу республику, говоря о том, что выборы прошли без особых нарушений или просто решил на замечать очевидных вещей.  

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