Единорос, либерал-демократ и коммунист стали вице-спикерами

Константин КЛИМОВ

Число замов у городского головы выросло

Сегодня в Уфе прошло первое заседание обновлённого Горсовета Уфы, помимо объявления конкурса на замещения должности градоначальника и выборов председателя совета, были назначены и вице-спикеры. Ими стали представители трёх партий: «Единая Россия» - Руслан Султанов; ЛДПР – Кирилл Бадиков и от КПРФ – Анатолий Горячев.

Напомним, что в предыдущем созыве было лишь два вице-спикера, от «Единой России» и КПРФ.