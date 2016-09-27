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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Единорос, либерал-демократ и коммунист стали вице-спикерами// 27.09.2016
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Сегодня в Уфе прошло первое заседание обновлённого Горсовета Уфы, помимо объявления конкурса на замещения должности градоначальника и выборов председателя совета, были назначены и вице-спикеры. Ими стали представители трёх партий: «Единая Россия» - Руслан Султанов; ЛДПР – Кирилл Бадиков и от КПРФ – Анатолий Горячев.
Напомним, что в предыдущем созыве было лишь два вице-спикера, от «Единой России» и КПРФ.
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