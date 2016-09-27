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27 сентября, вторник
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
К главе Башкирии обратились общественники Нефтекамска// 27.09.2016
Поводом для обращения стал административный беспредел во время выборов
Представители общественной организации «Народный фронт - Регион» из Нефтекамска написали открытое письмо главе Башкирии. В нем они просят Рустэма Хамитова определиться с кем он? С народом Башкортостана или коррумпированной частью чиновников в муниципалитетах и его аппарате. Авторы обращения вспомнили ситуацию в поселке Амзя, с «картонными домами для переселенцев». Напомним, что Хамитов во время недавней поездки в Нефтекамск признал, что «три-четыре года назад предыдущее руководство города решило учинить эксперимент, попыталось для жителей аварийных домов построить дома, в которые, честно, и заходить-то не хотелось». Жителям города глава региона пообещал решить этот вопрос в 2017 году. Однако общественников смущает то, что виновные в этом "эксперименте" не названы и не наказаны до сих пор.
Общественников волнует вопрос строительства и ремонта дорог, бесконтрольного выделения городских земель под строительство, а также подготовка Нефтекамска к отопительному сезону, учитывая, что в городе толком не провели ремонт тепловых сетей.
Особое внимание представители «Фронта» уделили итогам выборов в Госдуму. По их мнению, результаты голосования в Нефтекамске сфабрикованы и таких масштабных фальсификаций не было даже во времена Муртазы Рахимова. Власть на местах все сделала, чтобы в депутаты прошел Рифат Шайхутдинов, считают они.
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