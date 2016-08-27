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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

СМИ: ЦИК исключил из федерального списка кандидата от ПАРНАС Молокина

Ольга КОРЗИК // 27.08.2016
Сам Владимир Молокин попросил ЦИК об этом.

Фото: Разиф Абдуллин

Центризбирком России в пятницу удовлетворил заявление Владимира Молокина, возглавляющего региональную группу списка ПАРНАСа на выборах в Госдуму по Башкирии, о снятии его кандидатуры с выборов из-за несогласия с заявлениями лидеров списка Михаила Касьянова и Вячеслава Мальцева, сообщает ТАСС.

Член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Евгений Шевченко рассказал, что господин Молокин попросил отменить его регистрацию на выборах из-за того, что несогласен с заявлениями Касьянова и Мальцева в отношении руководства страны.

- Я считаю, что партия полностью легла под интересы Ходорковского, и, исполняя его волю, Мальцев и Касьянов сделали заявления об импичменте президенту страны Путину. Что, повторюсь, полностью не соответствует моим представлениям о демократическом пути развития страны, ранее говорил Владимир Молокин «Медиакорсети».

Члены ЦИК проголосовали за исключение Молокина из федерального списка.

Список партии возглавляют три кандидата, которые составляют общефедеральную часть: председатель партии Михаил Касьянов, блогер Вячеслав Мальцев и профессор Андрей Зубов.

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