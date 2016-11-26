Почему Рустэм Хамитов поменял главу своей администрации: мнения политологов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Глава Башкирии намерен бороться за власть до конца

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Глава Башкирии своим указом сегодня, 26 ноября поменял главу своей администрации. На эту должность назначен Владимир Нагорный, который занимал пост заместителя премьер-министра республиканского правительства. По мнению политолога Аббаса Галлямова последние назначения указывают на то, что, несмотря на все негативные тренды последних месяцев, Хамитов намерен бороться за власть до конца.