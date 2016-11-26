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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Почему Рустэм Хамитов поменял главу своей администрации: мнения политологов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 26.11.2016
Глава Башкирии намерен бороться за власть до конца

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Глава Башкирии своим указом сегодня, 26 ноября поменял главу своей администрации. На эту должность назначен Владимир Нагорный, который занимал пост заместителя премьер-министра республиканского правительства. По мнению политолога Аббаса Галлямова последние назначения указывают на то,  что, несмотря на все негативные тренды последних месяцев, Хамитов намерен бороться за власть до конца.

- По сравнению со своим предшественником, Нагорный - настолько более эффективный менеджер, что единственный вопрос, который возникает после его назначения, - почему его не назначили раньше. В отличие от Молчанова, главной целью которого всегда являлась не реализация интересов начальника, а собственное политическое выживание, Нагорный будет честно выполнять все команды Хамитова. Озираться на возможные последствия и отсиживаться в кустах он не будет, - считает Аббас Галлямов. 

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