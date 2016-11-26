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26 ноября, суббота
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Почему Рустэм Хамитов поменял главу своей администрации: мнения политологов// 26.11.2016
Глава Башкирии намерен бороться за власть до конца
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Глава Башкирии своим указом сегодня, 26 ноября поменял главу своей администрации. На эту должность назначен Владимир Нагорный, который занимал пост заместителя премьер-министра республиканского правительства. По мнению политолога Аббаса Галлямова последние назначения указывают на то, что, несмотря на все негативные тренды последних месяцев, Хамитов намерен бороться за власть до конца.
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