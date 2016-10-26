Центризбирком Башкирии: Члены УИК не всегда соблюдают нормы закона

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

По признанию руководства ЦИК РБ, проблемы во время подсчета голосов имеют место быть.

Фото: Азат Гиззатуллин

Во время пресс-конференции с участием руководства Центризбиркома Башкирии мы задали вопрос, который касался процедуры подсчета голосов членами участковых избирательных комиссий. В качестве свежего примера был приведен день голосования 23 октября в Гафурийском районе.

23 октября на УИК № 1664 в селе Красноусольский наблюдатель от общественного движения «Голос» Александр Грезев записал на видео процедуру подсчета голосов. Во время просмотра видно, что нарушаются нормы ФЗ №67, ст.68, пп 14, 15 и 18. Ясно видно, что отметки избирателей визуально недоступны присутствующим наблюдателям. Каждый бюллетень отдельно при сортировке также не показывался. В итоге наблюдатель от "Голоса" добился пересчета голосов, и у победителя на этих выборах вместо первоначальных 91 бюллетеней оказалось 64.

- Пересчет был формальным, не в соответствии с процедурой, указанной в законе, - рассказал Медиакорсети Александр Грезев. - Секретарь участковой комиссии просто перелистала бюллетени, не показывая каждый отдельно. Лишь там, где я успевал заметить отметку не в графе у победившего в итоге кандидата, она вытаскивала бюллетень и откладывала его в пачку к его конкурентам. Но я не уверен, что успел заметить все такие неправильно подсчитанные голоса. Жалобу я не подавал, поскольку присутствовал на участке как представитель СМИ.

Мы спросили будут ли наказаны члены УИК, которые так произвольно толковали нормы закона при подсчете голосов? И почему вообще эти нормы не соблюдаются не только в Гафурийском районе, но и в других УИК, как об этом говорят многочисленные наблюдатели?

- Спасибо, что озвучили этот факт, мы благодарны вам и тем людям, которые их там нашли и их пресекли. Будем вместе работать, - ответил председатель ЦИК Башкирии Хайдар Валеев

Более развернутый комментарий дала секретарь Центризбиркома Башкирии Марина Долматова.

- Эти выборы были многоуровневые, очень тяжело было работать комиссиям. Но такие факты все-таки недопустимы, я с вами согласна. – сказала Марина Долматова. – Но если мы говорим о чистоте выборов, мы должны сразу сигнализировать о нарушениях, а не ждать, когда пройдет время. Через десять дней или через месяц трудно уже разбираться в случившемся. Есть проблемы, и мы признаем это. Мы проводим постоянное обучение членов комиссий, но, видимо, не всегда эффективно.

Правда,так и не стало ясно, будут ли как-то наказываться члены УИК, нарушающих нормы федерального закона или их просто пожурят. Возникает стойкое ощущение, что члены избирательных комиссий в Башкирии принадлежат к касте неприкасаемых, для которых закон не писан.