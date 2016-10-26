|
26 октября, среда
|
ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии закончили выборный спектакль// 26.10.2016
Комиссия ЦИК России не нашла грубых нарушений итогов выборов в Госдуму в Башкирии.
Фото: Азат Гиззатуллин
Сегодня в Уфе прошла пресс-конференция по итогам работы комиссии Центризбиркома России в Башкирии по поступившим жалобам на итоги выборов в Госдуму. В 601 кабинете, где обычно встречаются с представителями СМИ руководители ЦИК, сегодня был аншлаг. Сосредоточенный, но в то же время находившийся в хорошем настроении председатель ЦИК РБ Хайдар Валеев сразу заявил, что практически по всем жалобам никаких документальных подтверждений не нашлось.
По словам главного по выборам в Башкирии выходило, что все нарушения либо были выдуманы представителями партий, либо их совсем не было. На попытки журналистов сказать, что есть у них документы и видеозаписи, следовал четкий ответ: «Вы их нам предоставьте, мы рассмотрим и ответим». Справедливости ради отметим, что четыре жалобы были признаны обоснованными, но все они в основном касались нарушений в ходе избирательной кампании (не в день голосования - прим.) и были не существенными.
Атмосфера накалялась, Хайдар Валеев уже немного нервничал, тем более журналисты начали активно интересоваться историей уфимца Станислава Чайченко, который обратился с видеообращением к председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой, где просил проверить явку на участках ТИК Демского района. И даже был готов понести уголовное наказание, если его обвинения окажутся надуманными. Члены ЦИК России Шевченко и Сироткин дали добро на просмотр видео с некоторых демских участков и блаполучно отбыли в Москву. Затем начался видеоспектакль, когда за несколько дней удалось посмотреть лишь небольшую часть записи трансляции с УИК № 2. Медиакорсеть подробно писала об этом.
Что получилось в сухом остатке? На наш вопрос, может ли Чайченко посмотреть видеозапись с избирательного участка №2 от начала до конца, руководители ЦИК Башкирии сперва заявили, что, да, пусть смотрит, мол, им не жалко. И даже журналистов обещали пригласить. Но в самом конце пресс-конфереции, как отрезвляющий душ прозвучали слова заместителя председателя ЦИК Башкирии Наили Алтыновой.
Мягко говоря, мы остались в недоумении. На один и тот же вопрос руководители ЦИК Башкирии ответили по-разному, причем, с прямо противоположными по смыслу предложениями. И зачем тогда в ходе брифинга надо было заявлять о том, что, да, пусть смотрит, да еще вместе с журналистами.
Смею предположить, что хождения в суд господина Чайченко, в случае его обращения в эту инстанцию, также закончатся ничем. Сейчас в судах Башкирии находится 12 исков по выборным делам. Четыре из них судебные инстанции уже отклонили, приняв сторону территориальных избиркомов.
И все-таки мы надеемся, что пока видеозаписи не уничтожены (по документам ЦИК РФ они должны храниться в течение трех месяцев со дня голосования), мы получим приглашение от Центризбиркома Башкирии и посмотрим полностью видеозапись с участковой избирательной комиссии №2, на чем так настаивал Чайченко и уже сегодня просили мы, журналисты.
Еще 17 октября, когда в Уфу приехали представители ЦИК России, уфимец Чайченко сказал на входе в ЦИК Башкирии:
- На выборах вы показали спектакль "Мертвые души", а сейчас показываете пьесу "Ревизор" .
Хочется продолжить эту параллель. Не надо превращать эту ситуацию в спектакль по роману "Идиот". Мы все разумные люди, и всё понимаем. Неявка на выборы большинства граждан - симптом их отношения к этому демократическому институту. В России он все больше напоминает бюрократический институт с элементами бизнеса.
Медиакорсеть будет крайне признательна руководству ЦИК Башкирии и России, если для увеличения доверия гражданского общества к самому институту выборов в Уфе будет организован просмотр всех видеозаписей, сделанных со спорных избирательных участков, с участием журналистов и авторов обращений и жалоб. К примеру - участки №№ 2, 6, 12, 17, 26 и 3455. Посмотрим, проверим - и либо успокоим общественное мнение, либо добьемся правды и справедливости.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
24.10.2016 // СЕГО ДНЯ
Странная проверка ЦИК: В Уфе отказались показать видео с выборов
20.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе проверка видеозаписей выборов натолкнулась на ТИК
21.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Странная проверка ЦИК: в Уфе не могут посмотреть видео с выборов
18.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Выборы в Башкирии: Ночь после голосования
18.09.2016 // ХРОНОГРАФ
Как в Башкирии проходят выборы - трансляция
09.10.2016 // ПЕРСОНА
Уфимец заявил Элле Памфиловой о готовности сесть в тюрьму из-за выборов
22.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе явка была завышена вдвое – представители «Яблока»
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
26.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии закончили выборный спектакль
26.10.2016 // ФОТОФАКТ
Фотофакт: В Уфе увидели танки
26.10.2016 // СЕГО ДНЯ
В Нефтекамске выбрали главу администрации
26.10.2016 // ПУЛЬС
Пенсионный фонд «Башкортостан» лишили лицензии
26.10.2016 // СПОРТ
Сегодня «Салават Юлаев» сыграет с омскими ястребами
26.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе ищут артистов для благотворительного концерта
5-Я КОЛОНКА
У Башкирии заканчивается нефтяное детство, считает башкирский публицист Шамиль Валеев.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте