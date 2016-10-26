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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Башкирии закончили выборный спектакль

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 26.10.2016
Комиссия ЦИК России не нашла грубых нарушений итогов выборов в Госдуму в Башкирии.

Фото: Азат Гиззатуллин

Сегодня в Уфе прошла пресс-конференция по итогам работы комиссии Центризбиркома России в Башкирии по поступившим жалобам на итоги выборов в Госдуму. В 601 кабинете, где обычно встречаются с представителями СМИ руководители ЦИК, сегодня был аншлаг. Сосредоточенный, но в то же время находившийся в хорошем настроении председатель ЦИК РБ Хайдар Валеев сразу заявил, что практически по всем жалобам никаких документальных подтверждений не нашлось.

- 17 и 18 октября в Уфе работали представители ЦИК РФ. Рабочая группа рассматривала поступившие жалобы и обращения. Мы в этот момент не стали давать каких-либо комментариев. Но многие СМИ опубликовали недостоверную информацию о работе группы. И теперь мы пригласили вас, чтобы изложить вам проверенную информацию – отметил Хайдар Валеев.  - Руководитель регионального отделения «Справедливой России» Константин Шагимуратов и председатель башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин во время встречи с членами ЦИК России заявляли о многочисленных нарушениях. Например, о том, что наблюдателям не выдавались итоговые протоколы или в некоторых районах применялся административный ресурс.  Однако с их  стороны не было предоставлено ни одного документального подтверждения. То же самое касается и громких заявлений Сергейя Наумкина (партия "Яблоко" - прим.), который свои слова ничем не подтвердил.
 

По словам главного по выборам в Башкирии выходило, что все нарушения либо были выдуманы представителями партий, либо их совсем не было. На попытки журналистов сказать, что есть у них документы и видеозаписи, следовал четкий ответ: «Вы их нам предоставьте, мы рассмотрим и ответим».  Справедливости ради отметим, что четыре жалобы были признаны обоснованными, но все они в основном касались нарушений в ходе избирательной кампании (не в день голосования - прим.) и были не существенными.

Атмосфера накалялась, Хайдар Валеев уже немного нервничал, тем более журналисты начали активно интересоваться историей уфимца Станислава Чайченко, который обратился с видеообращением к председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой, где просил проверить явку на участках ТИК Демского района. И даже был готов понести уголовное наказание, если его обвинения окажутся надуманными. Члены ЦИК России Шевченко и Сироткин дали добро на просмотр видео с некоторых демских участков и блаполучно отбыли в Москву. Затем начался видеоспектакль, когда за несколько дней удалось посмотреть лишь небольшую часть записи трансляции с УИК № 2. Медиакорсеть подробно писала об этом.

Что получилось в сухом остатке? На наш вопрос, может ли Чайченко посмотреть видеозапись с избирательного участка №2 от начала до конца, руководители ЦИК Башкирии сперва заявили, что, да, пусть смотрит, мол, им не жалко. И даже журналистов обещали пригласить. Но в самом конце пресс-конфереции, как отрезвляющий душ прозвучали слова заместителя председателя ЦИК Башкирии Наили Алтыновой.

- По заявлению Чайченко все его права прошли, мы по поручению Центральной избирательной комиссии России работали, и они четко определили, какие участки посмотреть. И сегодня он может пойти только в суд, - заявила Алтынова. – И суд решит, будут смотреть они это видео или нет. Его время ушло.

Мягко говоря, мы остались в недоумении. На один и тот же вопрос руководители ЦИК Башкирии ответили по-разному, причем, с прямо противоположными по смыслу предложениями. И зачем тогда в ходе брифинга надо было заявлять о том, что, да, пусть смотрит, да еще вместе с журналистами.

Смею предположить, что хождения в суд господина Чайченко, в случае его обращения в эту инстанцию,  также закончатся ничем. Сейчас в судах Башкирии находится 12 исков по выборным делам. Четыре из них судебные инстанции уже отклонили, приняв сторону территориальных избиркомов. 

И все-таки мы надеемся, что пока видеозаписи не уничтожены (по документам ЦИК РФ они должны храниться в течение трех месяцев со дня голосования), мы получим приглашение от Центризбиркома Башкирии и посмотрим полностью видеозапись с участковой избирательной комиссии №2, на чем так настаивал Чайченко и уже сегодня просили мы, журналисты. 

Еще 17 октября, когда в Уфу приехали представители ЦИК России, уфимец Чайченко сказал на входе в ЦИК Башкирии:

- На выборах вы показали спектакль "Мертвые души", а сейчас показываете пьесу "Ревизор" .

Хочется продолжить эту параллель. Не надо превращать эту ситуацию в спектакль по роману "Идиот". Мы все разумные люди, и всё понимаем. Неявка на выборы большинства граждан - симптом их отношения к этому демократическому институту. В России он все больше напоминает бюрократический институт с элементами бизнеса.  

Медиакорсеть будет крайне признательна руководству ЦИК Башкирии и России, если для увеличения доверия гражданского общества к самому институту выборов в Уфе будет организован просмотр всех видеозаписей, сделанных со спорных избирательных участков, с участием журналистов и авторов обращений и жалоб. К примеру - участки №№ 2, 6, 12, 17, 26 и 3455.  Посмотрим, проверим - и либо успокоим общественное мнение, либо добьемся правды и справедливости.

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