Выборы в Башкирии: главы районов могут пострадать за «добровольную помощь» власти

Эксперты отмечают, что выборы в Госдуму станут непростым испытанием для руководителей всех уровней.

Предстоящие 18 сентября выборы в Госдуму – не просто очередное обновление российского парламента. На этих выборах федеральный центр опробует возможность обновить депутатский состав на принципах прозрачности и неиспользования административного ресурса. В этих условиях глава Башкирии Рустэм Хамитов оказывается в весьма непростой ситуации, отмечают «Актуальные комментарии».

Почему в Башкирии сложнее всего

Анализируя предвыборную ситуацию в трех регионах страны (Чечня, Татарстан, Башкирия), традиционно дававших высокий результат партии власти, эксперты издания отмечают, что сложнее всего придется главе Башкирии Рустэму Хамитову. Если в Чечне все под контролем Рамзана Кадырова, а в Татарстане – налицо стабильная ситуация и в экономике, и в политике, то в Башкирия – явно другой случай.

Здесь до сих пор не преодолен раскол в элите, который возник с приходом в регион в 2010 году в качестве нового руководителя Рустэма Хамитова. Появление на выборах в качестве одного из кандидатов бывшего премьер-министра республики Раиля Сарбаева только осложняет ситуацию.

А тут еще новые сигналы из Кремля. Новый председатель ЦИК России Элла Памфилова уже предупредила, что подготовит доклад президенту страны Владимиру Путину по выявленным нарушениям законодательства в ходе нынешней избирательной кампании. И она уже обнародует конкретные факты нарушений в разных регионах, не боясь выносить сор из избы. Источники в правоохранительных органах также свидетельствуют о том, что нарушения закона будут жестко пресекаться.

В этих условиях привычная избирательная машина, дававшая нужный высокий результат, может дать сбой.

Политолог Андрей Тихонов высказал свое мнение изданию. Он уверен, что национальные республики (к которым относится и Башкирия) накануне выборов оказались в самых сложных условиях.

- Принципы открытости и конкурентности, провозглашенные Управлением внутренней политики Администрации Президента, ставят в сложное положение многих глав субъектов федерации. Прежде всего это касается национальных республик. Они больше не могут без достаточных на то оснований показывать прежние результаты «Единой России» в 90 и более процентов, - сказал Андрей Тихонов «Актуальным комментариям».

При этом глава Башкирии более уязвим, считает эксперт, ведь вероятнее всего именно здесь результаты выборов могут вызвать недовольство центра.

- Никакого защитного зонтика у Хамитова больше нет, - высказывает мнение Тихонов.

Глава Совета по национальной стратегии Валерий Хомяков тоже считает, что в Башкирии выборы гладко не пройдут:

- В Башкирии в силу того, что существует давний конфликт элит, оппоненты будут следить за ходом выборов, поэтому возможны различного рода инциденты.

Не усиливают позиции Хамитова перед выборами коррупционные скандалы. Арест мэра Агидели, информация в СМИ об аффилированности главы региона и его супруги с находящимся в СИЗО экс-главой РусГидро Евгением Додом и другие скандалы – всё это лишает Хамитова того непререкаемого авторитета, который должен быть главным способом воздействия на глав местных администраций и руководителей избирательных комиссий.

Прошли те времена, когда стояла задача помочь руководителю республики любой ценой и сделать на выборах высокий результат, после чего, как говорится, «победителей не судят», предупреждают аналитики. Теперь любой чиновник районного масштаба может пострадать из-за «добровольной помощи» на выборах. Даже если на участках и в ТИКах не будет жестко настроенных наблюдателей, все равно всплывет много фото- и видеоматериалов с доказательствами того, как особо ретивые участники выборов работают с урнами и протоколами.

Тем более что центр дает четкие сигналы о жесткой реакции на выявленные нарушения выборного законодательства.

«И в этом случае никакая Уфа больше не прикроет, как это было во времена Рахимова или раннего Хамитова. Наоборот, республиканские чиновники сделают все, чтобы откреститься от людей с мест и оставить их один на один с ЦИКом, правоохранительными органами и возмущенными гражданами», - делает вывод издание.



Возможные последствия выборов

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов не исключает, что после выборов Башкирию и его главу ждут большие перемены.

- Специфическое общественное мнение вокруг республики формируется уже давно. Неважно, происходит это заслуженно или нет, но волна идёт, и, скорее всего, по итогам выборов будут делаться и оргвыводы, - полагает эксперт.



Вячеслав Смирнов считает, что негативно влияют на мнение о главе региона два фактора: неуправляемость регионом, что приведет или к провалу явки, или к фальсификациям, и отношение населения республики к центральной власти.

- Москва не будет прикрывать ни одного регионального главу, если под его руководством формируется негативное мнение о власти, о Москве, о федеральном центре, - подчеркивает Смирнов.



Не случайно сейчас в элите обсуждается возможный уход Хамитова после выборов в Госдуму.

Политолог Ростислав Мурзагулов рассказал, что эта тема активно обсуждается в администрации главы республики – поскольку последние кадровые перестановки в высших эшелонах власти оставили главу Башкирии без покровителей.

А по словам политолога Аббаса Галлямова, есть ощущение, что потенциал Хамитова исчерпан, «нет больших прорывов, как и провалов. При этом экономическая ситуация в регионе ухудшается, в том числе и из-за низких цен на нефть. Поэтому нужны люди, готовые принимать резкие и прорывные решения. Хамитов к такой «встряске» не готов».

- Госдума может стать запасным аэродромом для Хамитова, если результаты выборов окажутся не столь приемлемыми для администрации президента, – делает вывод политолог Андрей Тихонов.