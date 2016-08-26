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26 августа, пятница
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В одном из уфимских банков инвалидам не дают пользоваться пандусом// 26.08.2016
Банк отгородился от соседней молочной кухни.
В Уфе на улице Ферина, 12 рядом с молочной кухней расположено отделение банка. Пандус для инвалидов ведет в банк, однако между ним и молочной кухней стоит черный металлический забор. Поэтому инвалидам попасть на молочную кухню, чтобы накормить своих детей, не удастся.
Редакция Ufa-Room, которая обнаружила это неприятное недоразумение, не исключает вероятности, что представителям банка просто не по нраву клиенты-инвалиды – поскольку изначально забора между этими двумя учреждениями не было.
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