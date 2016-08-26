В одном из уфимских банков инвалидам не дают пользоваться пандусом

Злата ЗУКОВИЧ

Банк отгородился от соседней молочной кухни.

В Уфе на улице Ферина, 12 рядом с молочной кухней расположено отделение банка. Пандус для инвалидов ведет в банк, однако между ним и молочной кухней стоит черный металлический забор. Поэтому инвалидам попасть на молочную кухню, чтобы накормить своих детей, не удастся.

Редакция Ufa-Room, которая обнаружила это неприятное недоразумение, не исключает вероятности, что представителям банка просто не по нраву клиенты-инвалиды – поскольку изначально забора между этими двумя учреждениями не было.