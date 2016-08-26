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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Башкирии попросили снять с выборов лидера "Гражданской платформы"

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 26.08.2016
Нефтекамские общественники считают, что Рифат Шайхутдинов нарушил закон.

Фото: Youtube.com

Представители общественной организации «Народный фронт – регион» (Нефтекамск) обратились с жалобой в адрес председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой. 

В обращении они пишут, что кандидат в депутаты Госдумы по Нефтекамскому избирательному округу Рифат Шайхутдинов, выдвинутый партией «Гражданская платформа», умышленно нарушил выборное законадательство. Как кандидат господин Шайхутдинов был зарегистрирован 3 августа. И только с этого дня мог пользоваться средствами из избирательного фонда для проведения предвыборной кампании. Но, как пишут правозащитники,  есть ряд фактов, где была нарушена ст.68 ФЗ№20. Один из пунктов этой статьи запрещает изготовление предвыборных печатных агитационных материалов  в организациях и у индивидуальных предпринимателей,  не выполнивших требования,  предусмотренные частью 3 настоящей статьи, либо   по   договору   с   физическими   лицами,  не   являющимися индивидуальными предпринимателями,     а     также     изготовление предвыборных агитационных материалов без предварительной оплаты  из средств   соответствующего   избирательного   фонда.

По мнению авторов жалобы, в нарушение статьи закона кандидат 19 июля провел пресс-конференцию, где раздавали его агитационный материал, а 2,10 и 16 июня в районах республики также раздавались кепки, футболки, шарики, флажки с надписью "Рифат Шайхутдинов - наш депутат." Общественники в качестве доказательства прилагают ссылки на видеоматериалы.

- Фактически, как видно из сюжетов об этих мероприятиях,  незаконно распространялась предвыборная агитация  раньше регистрации кандидата в депутаты Шайхутдинова Р.Г., которая оплачивалась  не из избирательного фонда. Как итог, ФЗ №20 был нарушен, - пишут в своей жалобе представители общественной организации. Они также отмечают, что Шайхутдинов неоднократно выступал в эфире местного телевидения

Правозащитники задаются вопросом: за чей счет оплачивались данные акции с шариками, флажками, футболками, плакатами, помощники, «массовка», выступления в СМИ? И объясняют тем,  что у Шайхутдинова на сегодняшний день есть недвижимость за рубежом: имение Пентинкулма в Финляндии, жилой дом в Италии, квартиры и дома в Москве и Санкт-Петербурге.

На основании изложенных фактов представители ОО "Народный фронта Регион" просят отменить регистрацию кандидата в депутаты Государственной Думы по Нефтекамскому одномандатному округу №6  от политической партии «Гражданская платформа» Рифата  Шайхутдинова.

Мы связались с предвыборным штабом  Рифата Шайхутдинова, чтобы выяснить их точку зрения. По мнению юриста штаба Валентина Карелина, авторы жалобы совершили фундаментальную ошибку -  ее писали дилетанты.

- Все эти действия – подкуп, агитация наступают только с того момента, когда человек становится кандидатом. По закону кандидатом в депутаты гражданин становится с даты выдвижения и когда он подает документы в соответствующую окружную комиссию . В отношении Шайхутдинова это произошло 18 июля. Все эти случаи совершались человеком, не имеющим статуса кандидата, то есть гражданином Шайхутдиновым- отметил в телефонном разговоре юрист штаба.

Однако мы обнаружили небольшую неувязку: 19 июля Шайхутдинов провел пресс-конференцию уже после подачи своего заявления в ТИК Нефтекамска.

По мнению Валентина Карелина, жалоба на 99,9% обречена на провал. 0,01% он оставил на то, что рассматривать обращение будет некомпетентный специалист.

-  Что касается задекларированной недвижимости кандидата и его счетов, то все сведения были проверены ЦИК РФ и соответствующими структурами, и никаких нарушений выявлено не было, - подчеркнул юрист избирательного штаба Рифата Шайхутдинова.

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