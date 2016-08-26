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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Стадион «Динамо» в Уфе оказался не пригоден для колясочников

Злата ЗУКОВИЧ // 26.08.2016
Заехать в комплекс возможно, а воспользоваться его услугами уже нет.

В четверг, 25 августа, эксперты регионального отделения ОНФ проверили доступность спортивных объектов в Уфе для маломобильных граждан.

Стадион «Динамо» колясочник, чемпион Паралимпийских игр Ирек Зарипов и представитель регионального штаба ОНФ оценил на три балла по пятибалльной системе. В здание комплекса он смог зайти, а воспользоваться услугами  - уже нет.

 - В бассейн я попасть не смог- слишком крутые ступени. В волейбольном зале нет специализированных мест для колясочников, чтобы мы могли спокойно расположиться и поболеть за свою любимую команду. На большом открытом стадионе такой ложи тоже нет. Постоянно попадались пороги и высокие бордюры, которые затрудняют движение, - отметил  Ирек Зарипов.

Также  общественники не смогли найти парковочную зону для инвалидов. По итогам рейда активисты ОНФ передали предложение руководству стадиона «Динамо» по формированию безбарьерной среды для маломобильных граждан.

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