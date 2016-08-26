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26 августа, пятница
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Стадион «Динамо» в Уфе оказался не пригоден для колясочников// 26.08.2016
Заехать в комплекс возможно, а воспользоваться его услугами уже нет.
В четверг, 25 августа, эксперты регионального отделения ОНФ проверили доступность спортивных объектов в Уфе для маломобильных граждан.
Стадион «Динамо» колясочник, чемпион Паралимпийских игр Ирек Зарипов и представитель регионального штаба ОНФ оценил на три балла по пятибалльной системе. В здание комплекса он смог зайти, а воспользоваться услугами - уже нет.
- В бассейн я попасть не смог- слишком крутые ступени. В волейбольном зале нет специализированных мест для колясочников, чтобы мы могли спокойно расположиться и поболеть за свою любимую команду. На большом открытом стадионе такой ложи тоже нет. Постоянно попадались пороги и высокие бордюры, которые затрудняют движение, - отметил Ирек Зарипов.
Также общественники не смогли найти парковочную зону для инвалидов. По итогам рейда активисты ОНФ передали предложение руководству стадиона «Динамо» по формированию безбарьерной среды для маломобильных граждан.
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