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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Кандидаты от "Родины" пожаловались на перебор партии власти в комиссиях

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 26.08.2016
Но она оказалась не обоснованной - член ЦИК РБ.

Фото: пресс-служба ЦИК РБ

На  заседании Центризбиркома республики с участием члена ЦИК РФ Сергея Сироткина была озвучена жалоба кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Родина» по Стерлитамакскому и Белорецкому одномандатным округам Нурислама Усманова и Рамиля Сулейманова. Они посчитали, что некоторые избирательные комиссии республики были сформированы с нарушением ст. 22 федерального закона №67 об основных избирательных правах граждан. Процитируем пункт 4 этой статьи:

«В комиссию по предложению каждой политической партии, каждого избирательного объединения, иного общественного объединения может быть назначено не более одного члена комиссии с правом решающего голоса...»

Кандидаты от "Родины"  обнаружили в ЦИК Башкирии двух представителей «Единой России»:

«В составе Центризбиркома республики находятся два члена одной политической партии: член партия «Единая россия» Руслан Ямалетдинов и  член партии «Единая Россия» Ильдар Каримов. Для того чтобы ввести в заблуждение избирателей Республики Башкортостан, гражданин Каримов И. Г. включен в состав комиссии как беспартийный, представляющий орган муниципального образования. Однако гражданин Каримов И. Г. является членом партии «Единая Россия», а именно местного политического совета местного отделения Октябрьского района городского округа города Уфа РБ под № 7», - пишут в свой жалобе, адресованной в адрес Эллы Памфиловой кандидаты в депутаты от партии «Родина».

Схожую ситуацию они обнаружили в горизбиркоме Уфы и ТИКе Ленинского района Уфы. Как считает Нурислам Усманов, эти нарушения ставят под сомнения легитимность этих избирательных комиссий. Политобозреватель «Медиакорсети» попросил прокомментировать жалобу члена ЦИК РБ от КПРФ Геннадия Шабаева.

- Никаких нарушений выборного законодательства в формировании вышеуказанных комиссий нет. Все люди, указанные в жалобе, хоть и являются членами «Единой России», представляют либо органы местного самоуправления, либо общественные организации. Их принадлежность к партии не имеет значения, в своей работе члены ЦИК руководствуются только законами, касающимися избирательного процесса, - заявил без тени сомнения Геннадий Шабаев.

Его поддержал и руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Наумкин, который заявил, что в данном случае нарушений закона нет. Правда отметил, что в своей жалобе он просит обратить внимание на присутствие в избиркомах в большом количестве работников бюджетных организаций и представителей органов местного самоуправления.

Геннадий Шабаев процитировал слова члена ЦИК РФ Сироткина, который заявил, что в своей работе члены избирательных комиссий должны руководствоваться не только буквой закона, но и некоторыми морально-этическими нормами. Что под этим подразумевалось, Шабаев  не пояснил. И еще мы узнали от него, что слова Сироткина поддержал и председатель ЦИК Башкирии Хайдар Валеев, сказавший, что в республике к такой работе готовы.

Осталось ждать меньше месяца, чтобы понять, какие люди работают в УИКах, ТИКах, ОИКах и в ЦИКЕ региона. Сумеют ли они не обращать внимания на свои политические пристрастия и в точности соблюдать нормы закона. По данным ИА "Медиакорсеть", в правоохранительные органы из федерального центра поступили ясные сигналы о необходимости пресекать явные злоупотребления в день голосования при подсчете голосов.

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