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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Кандидаты от "Родины" пожаловались на перебор партии власти в комиссиях// 26.08.2016
Но она оказалась не обоснованной - член ЦИК РБ.
Фото: пресс-служба ЦИК РБ
На заседании Центризбиркома республики с участием члена ЦИК РФ Сергея Сироткина была озвучена жалоба кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Родина» по Стерлитамакскому и Белорецкому одномандатным округам Нурислама Усманова и Рамиля Сулейманова. Они посчитали, что некоторые избирательные комиссии республики были сформированы с нарушением ст. 22 федерального закона №67 об основных избирательных правах граждан. Процитируем пункт 4 этой статьи:
«В комиссию по предложению каждой политической партии, каждого избирательного объединения, иного общественного объединения может быть назначено не более одного члена комиссии с правом решающего голоса...»
Кандидаты от "Родины" обнаружили в ЦИК Башкирии двух представителей «Единой России»:
«В составе Центризбиркома республики находятся два члена одной политической партии: член партия «Единая россия» Руслан Ямалетдинов и член партии «Единая Россия» Ильдар Каримов. Для того чтобы ввести в заблуждение избирателей Республики Башкортостан, гражданин Каримов И. Г. включен в состав комиссии как беспартийный, представляющий орган муниципального образования. Однако гражданин Каримов И. Г. является членом партии «Единая Россия», а именно местного политического совета местного отделения Октябрьского района городского округа города Уфа РБ под № 7», - пишут в свой жалобе, адресованной в адрес Эллы Памфиловой кандидаты в депутаты от партии «Родина».
Схожую ситуацию они обнаружили в горизбиркоме Уфы и ТИКе Ленинского района Уфы. Как считает Нурислам Усманов, эти нарушения ставят под сомнения легитимность этих избирательных комиссий. Политобозреватель «Медиакорсети» попросил прокомментировать жалобу члена ЦИК РБ от КПРФ Геннадия Шабаева.
Его поддержал и руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Наумкин, который заявил, что в данном случае нарушений закона нет. Правда отметил, что в своей жалобе он просит обратить внимание на присутствие в избиркомах в большом количестве работников бюджетных организаций и представителей органов местного самоуправления.
Геннадий Шабаев процитировал слова члена ЦИК РФ Сироткина, который заявил, что в своей работе члены избирательных комиссий должны руководствоваться не только буквой закона, но и некоторыми морально-этическими нормами. Что под этим подразумевалось, Шабаев не пояснил. И еще мы узнали от него, что слова Сироткина поддержал и председатель ЦИК Башкирии Хайдар Валеев, сказавший, что в республике к такой работе готовы.
Осталось ждать меньше месяца, чтобы понять, какие люди работают в УИКах, ТИКах, ОИКах и в ЦИКЕ региона. Сумеют ли они не обращать внимания на свои политические пристрастия и в точности соблюдать нормы закона. По данным ИА "Медиакорсеть", в правоохранительные органы из федерального центра поступили ясные сигналы о необходимости пресекать явные злоупотребления в день голосования при подсчете голосов.
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