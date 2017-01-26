В Башкирии половина людей с больными почками боятся остаться без лекарств

Наталья КУЗНЕЦОВА

В минздраве утверждают, что проблема будет решена, но общественники уверены в обратном.

В этом году половина всех больных почечной недостаточностью людей в Башкирии могут быть переведены на амбулаторное лечение. Такое правило прописано тарифным соглашением минздрава с медицинскими организациями в конце декабря прошлого года, сообщил сегодня на круглом столе в Уфе руководитель общественной организации «Нефто-лига» РБ» Юрий Кандалов.

- В 2017 году всех больных перевели на дневной стационар, где они могли беспрепятственно получать жизненно необходимые препараты, - пояснил Кандалов Медиакорсети. – Теперь же по этому новому соглашению 50 процентов больных хотят перевести на амбулаторный диализ, что означает, что больные, инвалиды 1 и 2 групп, будут ходить за рецептами в больницы, а потом идти с ними в аптеку. Фактически это означает, что больные окажутся без лекарств, так как препаратов в аптеках очень часто не бывает. Помимо того тарифным соглашением на 5-6 тысяч рублей уменьшена сумма, которая выделяется на одного человека.

Представитель Минздрава Андрей Дмитриев сегодня на круглом столе заявил, что ничего еще не решено окончательно.

- Проблема была, но она была урегулирована, - сообщил он. – В настоящее время вопрос прорабатывается достаточно скрупулезно, перед федеральным центром поставлен вопрос. Деления не планируется. На данный момент мы работаем так, как и в прошлом году (все больные получают лекарства при дневном стационаре).

Общественников, однако, это не убедило. Они сошлись во мнении о том, что представитель минздрава просто попытался успокоить недовольных граждан. Пока вопрос остается открытым.