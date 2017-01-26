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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В России запретят называть детей нелепыми именами

Злата ЗУКОВИЧ // 26.01.2017
В именах будут запрещены цифры, аббревиатуры и мат.

Сегодня, 26 января, Думский комитет по госстроительству и законодательству предложит депутатам новый законопроект, устанавливающий требования для имен в Семейном и Гражданском кодексах РФ, сообщают «Известия».

Документ был внесен еще в апреле прошлого года сенатором Валентиной Петренко. В документе указано, что имя ребенка  не может состоять из буквенных, цифровых обозначений, числительных, символов или любой их комбинации, ненормативной лексики и содержать указания на ранги и должности.

В пояснительной записке к проекту помимо прочего приводились необычные имена, которые давали детям в Москве: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье, Саммерсет Оушен, Апрель, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алеша-Каприна, Океана, София-Солнышко. Но самым нелепым именем можно назвать БОЧ рВФ 260 602 (Биологический объект человека рода Ворониных-Фроловых, родился 26 июня 2002 года).

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