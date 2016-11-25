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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Выборы в Башкирии прошли честнее, чем в других регионах – Памфилова

Злата ЗУКОВИЧ // 25.11.2016
Председатель ЦИК: «И явка нормальная, и процент за ЕдРо адекватный».

Председатель ЦИК России Элла Памфилова считает, что выборы в Госдуму на территории Башкирии прошли более открыто и честно, чем в республиках, где была очень высокая явка и аномально высокий результат получила «Единая Россия», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ТАСС.

Об этом Памфилова заявила вчера, 24 ноября, на научно-практической конференции «Избирательная система России: опыт формирования и перспективы развития».  Она считает, что в Республике Башкортостан прошли гораздо более цивилизованно, открыто и честно, чем в некоторых других республиках, где за партию власти проголосовало 99,9 процентов. Глава ЦИК встречалась с Рустэмом Хамитовым и была свидетелем «очень адекватной реакции» - желания главы республики выявить то, что есть и ликвидировать это, чтобы избавиться от злоупотреблений.

 

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