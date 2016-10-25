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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Руководителей спортивных федераций не допускают до главы Башкирии

Разиф АБДУЛЛИН // 25.10.2016
Руководители шести федераций не могут встретиться с Рустэмом Хамитовым более двух месяцев.

5 августа руководители шести спортивных федераций республики  направили письмо на имя главы Башкирии Рустэма Хамитова с просьбой о встрече для решения наболевших вопросов в сфере спорта. Напомним, что в Башкирии сложилась уникальная ситуация в сфере хоккея: здесь существуют сразу две федерации, что привело к конфликту между ними. Есть и другие проблемы в сфере спорта, которые представители спортивной общественности хотели бы обсудить с главой региона. Но встреча до сих пор не состоялась, сетуют руководители спортфедераций.

 - Директор департамента молодежной политики, спорта и взаимодействия с административными органами аппарата правительства Башкирии Александр Никерин  ранее в телефонном разговоре  сообщил о том, что все полномочия по подготовке встречи передаются его заместителю, - рассказал Медиакорсети президент спортивной Федерации конькобежного спорта РБ Андрей Гладышев. - Заместитель в свою очередь  перенаправила  нас в отдел организации приема граждан и сообщила телефон для связи. А неделю назад позвонил заместитель министра спорта Павел Муслимов и попросил прислать список вопросов, которые мы хотели обсудить на встрече. Мы отправили, но опять – молчание. Теперь, наверное, из спорткомитета Уфы нам должны позвонить?

- У спортивной общественности невольно возникает вопрос: кто же так заинтересован  в том, чтобы эта встреча не состоялась? – отмечает Андрей Гладышев. – Возможно, кто-то из спортивных чиновников не желает, чтобы глава региона узнал истинное положение в спорте в нашей республике? А ведь руководителям федераций есть что рассказать  главе, и  многие вопросы требуют незамедлительного решения. В противном случае спорт в республике, особенно детский, массовый,  окажется на грани разрушения.

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