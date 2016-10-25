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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Башкирии в сельской школе дети учатся под аварийной крышей

Наталья КУЗНЕЦОВА // 25.10.2016
Родители направили жалобу депутату Госсобрания-Курултая.

Опасная для жизни детей ситуация сложилась в Новонагаевской средней школе в Краснокамском районе Башкирии. Крыша здания находится в аварийном состоянии, но ее ремонтом никто не занимается, сообщил Медиакорсети депутат Госсобрания РБ Ильгам Галин.

С жалобой на состояние крыши к нему обратились родители школьников. Примечательно, что с журналистами они общаться отказались, видимо, испугавшись реакции директора школы или чиновников районной администрации. Сам Галин посетил учебное заведение и описал свои впечатления на странице в социальных сетях.

-Впечатление удручающее, - пишет он. - Практически весь второй этаж сырой, плесень, сырые потолки, на полах емкости для сбора воды. Здание разрушается. Налицо явное халатное и просто преступное отношение администрации школы и чиновников Краснокамского района к свои обязанностям. 

Работники школы встретили депутатов крайне недоброжелательно и даже накинулись с кулаками на видеооператора, запрещая снимать происходящее. 

 

- Надо сказать, что у района есть средства, но они расходуются явно в своекорыстных интересах администрации Краснокамского района, а не его жителей, - возмущается Галин. - По итогам проведенной нами проверки будем требовать расследования данного вопиющего случая и немедленного проведения строительных работ по ремонту кровли. 

 

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