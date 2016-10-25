Аббас Галлямов: Население Уфы к городской власти относится по-другому

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Уфа среди городов-миллионников оказалась в лидерах по падению результатов «Единой России».

Сегодня Ирек Ялалов в третий раз подряд заручился поддержкой депутатов горсовета и стал главой администрации Уфы. Хотя население столицы к мэру и его администрации относится неоднозначно.

- По итогам последней думской кампании Уфа оказалась лидером падения результатов "Единой России" среди всех миллионников страны. В то время как большинство крупных городов улучшили результат ЕР, в Уфе она потеряла 12 процентов. Это все, что нужно знать об оценке населением деятельности местных властей, - уверен политолог Аббас Галлямов.

В связи с этим возникает резонный вопрос. Смог бы Ирек Ялалов стать мэром Уфы в третий раз, если выборы главы столичного градоначальника проходили бы путем прямого голосования населения?

Сравнительная таблица результатов выборов в крупных городах страны

(Д2011 - разница между результатами в городе и средними результатами по ЕР в городах-миллионниках на выборах в 2011 году, Д2016 - разница между результатами в городе и средними результатами по ЕР в городах-миллионниках на выборах в 2016 году)