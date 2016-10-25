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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Аббас Галлямов: Население Уфы к городской власти относится по-другому

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 25.10.2016
Уфа среди городов-миллионников оказалась в лидерах по падению результатов «Единой России».

Сегодня Ирек Ялалов в третий раз подряд заручился поддержкой депутатов горсовета и стал главой администрации Уфы. Хотя население столицы к мэру и его администрации относится неоднозначно.

- По итогам последней думской кампании Уфа оказалась лидером падения результатов "Единой России" среди всех миллионников страны. В то время как большинство крупных городов улучшили результат ЕР, в Уфе она потеряла 12 процентов. Это все, что нужно знать об оценке населением деятельности местных властей, - уверен политолог Аббас Галлямов.

В связи с этим возникает резонный вопрос.  Смог бы Ирек Ялалов стать мэром Уфы в третий раз, если выборы главы столичного градоначальника проходили бы путем прямого голосования населения? 

Сравнительная таблица результатов выборов в крупных городах страны

(Д2011 - разница между результатами в городе и средними результатами по ЕР в городах-миллионниках на выборах в 2011 году, Д2016 -  разница между результатами в городе и средними результатами по ЕР в городах-миллионниках на выборах в 2016 году)

Наименование субъекта

ЕР 2011

% в городе

Д 2011

ЕР 2016 % в городе

Д 2016

Прирост голосования за ЕР

Ростов-на-Дону

41,9

+0,8

58,1

+16,0

+15,2

Нижний Новгород

37,9

-3,2

52,1

+10,0

+13,2

Волгоград

29,2

-11,9

41,2

-0,9

+11,0

Екатеринбург

26,6

-14,5

37,7

-4,4

+10,1

Воронеж

30,6

-10,5

41,0

-1,1

+9,4

Пермь

29,3

-11,8

39,2

-2,9

+8,9

Казань

64,5

+23,4

73,5

+31,4

+8,0

Новосибирск

27,6

-13,5

34,1

-8,0

+5,5

Самара

42,6

+1,5

47,2

+5,1

+3,6

Санкт-Петербург

35,4

-5,7

39,7

-2,4

+3,3

Красноярск

31,1

-10,0

34,5

-7,6

+2,4

Омск

27,9

-13,2

28,0

-14,1

-0,9

Челябинск

41,2

+0,1

33,5

-8,6

-8,7

Москва

46,6

+5,5

37,8

-4,3

-9,8

Уфа

59,2

+18,1

47,8

+5,7

-12,4

 

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