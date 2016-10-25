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25 октября, вторник
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Аббас Галлямов: Население Уфы к городской власти относится по-другому// 25.10.2016
Уфа среди городов-миллионников оказалась в лидерах по падению результатов «Единой России».
Сегодня Ирек Ялалов в третий раз подряд заручился поддержкой депутатов горсовета и стал главой администрации Уфы. Хотя население столицы к мэру и его администрации относится неоднозначно.
В связи с этим возникает резонный вопрос. Смог бы Ирек Ялалов стать мэром Уфы в третий раз, если выборы главы столичного градоначальника проходили бы путем прямого голосования населения?
Сравнительная таблица результатов выборов в крупных городах страны
(Д2011 - разница между результатами в городе и средними результатами по ЕР в городах-миллионниках на выборах в 2011 году, Д2016 - разница между результатами в городе и средними результатами по ЕР в городах-миллионниках на выборах в 2016 году)
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