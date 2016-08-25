Выборы в Башкирии - кандидат в Иглино: «Дайте мандат и сами всё увидите»

Константин КЛИМОВ

Сегодня в Иглино прошла встреча с кандидатами в депутаты Госдумы.

Встреча с кандидатами и их доверенными лицами проходила в районном доме культуры в Иглино.

За пять минут до начала встречи зал, рассчитанный на 300 человек,был заполнен примерно на 70%, большинство пришедших - женщины чуть за сорок. Сам зал типичный для районных ДК: простенькие кресла, на стенах советские лепные панели.

На небольшой сцене - три стола, сдвинутых в один ряд, что-то вроде президиума. Гул стоит как на вокзале, с одним отличием - тональность толпы скорее радостная и восторженная, женщины рассказывают друг другу о новостях.

- И он принёс это в класс, - слышу отрывок разговора двух женщин, одна из них в черно-белом платье с листом бумаги, на котором распечатан какой-то текст.

Подозрения, что в зале много учителей, возникли ещё на входе в дом культуры - жёлтые пазики с табличками "Дети" неплохо бы смотрелись перед ДК в разгар учебного года, можно было подумать, что школьники приехали на концерт, а тут встреча с кандидатами.

Кандидаты появляются в зале с опозданием на пятнадцать минут, толпа замолкает.Когда все рассаживаются, слово берёт председатель территориального избиркома (ТИК) Альберт Валиахметов, выступающий в роли модератора встречи.

- В соответствии с решением комиссии и законодательства о выборах, - нудным голосом начинает чиновник, - каждому кандидату или его представителю на выступление даётся десять минут, на ответы на вопросы - по семь минут.

Первым к трибуне выходит кандидат от КПРФ Ханиф Ахмедьянов, начинает с извинений за опоздание.

- Не знал, что дорогу в Иглино закрыли на ремонт, - говорит претендент на место в Госдуме.

В зале начинают шептаться о том, что кандидат не знает, что происходит в округе. Но товарищ Ахмедьянов спешит реабилитироваться и говорит о проблемах района.

- Мы с партийным телеканалом ездим по таким узким местам, - скороговоркой выговаривает кандидат, и зал буквально взрывается от смеха, всё-таки учителя - народ грамотный и не прочь посмеяться.

После рассказа о том, что «главы администраций должны сидеть в кабинетах, а остальные работать» и обещаний запретить депутатам ходить в отпуска и ездить за границу, звучит звуковой сигнал, оповещающий, что десять минут истекли. Кандидат покинул сцену, оставив зал в приподнятом настроении.

Следующим к трибуне вызвали Хасана Идиятуллина, местного фермера, несколько раз пытавшегося получить мандаты на депутатские места разных уровней и даже в 2003 году баллотировавшийся на пост президента Башкирии.

- Мне представлять себя не нужно, вы меня все знаете может это к лучшему или к худшему. Знаете моих детей и даже некоторых моих лошадей, - спокойно начинает аграрий. - Я много лет как рыба об лёд бьюсь - прошу мандат.

Зал начинает скучать, следующему выступающему Ильдару Исангулову за счёт хорошо поставленной речи удаётся чуть взбодрить аудиторию, но вскоре рассказы о свободе слова из уст телеведущего с госканала публике тоже наскучили.

Далее слово взял представитель Гаджимурата Омарова из «Справедливой России», который объяснил отсутствие самого кандидата похоронами одного из членов партии из Стерлитамака. В зале появился шёпот, обвиняющий спикера во лжи.

- Бухарина похоронили ещё на прошлой неделе, - шептались люди, но вслух никто высказать обвинения не решился.

Следующие выступающие были ещё более скучны и не вызвали интереса у слушателей. А вот когда пришло время отвечать на вопросы, зал оживился, но представитель ТИКа опять напомнил о регламенте, сказав, что каждому даётся по семь минут, а на конкретный вопрос по 30 секунд. В итоге больше всего вопросов собрал Идиятуллин, почти на все из них ответивший: «Дайте мандат и всё сами увидите».

Представитель Зугуры Рахматуллиной Лирида Абубакирова, предпочла вовсе не отвечать на вопросы, сказав, что передаст их своему кандидату, который ответит на них на следующей встрече, правда, непонятно - где и когда. Также многих поразил ответ доверенного лица Омарова на вопрос о выборе Башкирии в качестве трамплина в Госдуму.

- Федеральному штабу некого было поставить по Белорецкому округу, и поэтому поставили Омарова, - сказал Рим Закиев. - Ещё он решил осесть в Башкирии.

Последним слово предоставили немногословному индивидуальному предпринимателю Рамилю Сулейманову, но вопросов к нему не было, и он, немного постояв у трибуны, вернулся в президиум.

Завершилось общение ответом на вопрос о строительстве моста через железнодорожные пути в Иглино, который был задан всем кандидатам. Но ответить на него почему-то решил глава ТИКа, чем вызвал недовольство присутствующих.

- Недавно в администрации района было принято решение о строительстве пешеходного моста, также РЖД активно работает над этим вопросом, - не замечая гула в зале, ответил Альберт Валиахметов.

Как только координатор объявил об окончании встречи, зал опустел буквально за минуту, люди побежали по своим делам, и лишь единицы остались жаловаться кандидатам на свои проблемы.

По приезду со встречи мы связались со штабом "Справедливой России", чтобы выразить свои соболезнования в связи со смертью их соратника. Но получили ответ, что сегодня никаких похорон не было. Кого сегодня хоронил господин Омаров, осталось загадкой.